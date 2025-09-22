B King, ex de Marcela Reyes que desapareció en México, había expuesto intimidaciones que recibió meses atrás: “Temo por mi vida”

El caso de Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, famoso como DJ Regio, conmocionó a miles de personas en Colombia, debido a los detalles que rodean la situación. Ambos artistas desaparecieron en México, sin dejar rastro alguno desde el pasado 16 de septiembre.

Los dos se dirigían a un gimnasio de Ciudad de México, donde fueron vistos por última vez cuando salían del lugar. Pese a que se ha investigado y analizado el escenario, sigue el desconcierto por no tener pistas de qué pudo pasarles a los dos.

En medio de la incertidumbre que se apoderó del caso, muchos usuarios en redes sociales recordaron un video que compartió B King en sus cuentas oficiales, donde responsabilizaba a Marcela Reyes y a su equipo por intimidaciones que recibió. El artista había sostenido una discusión con la DJ de guaracha en mayo de 2025, asegurando que le habían llegado mensajes con un tono amenazante.

La paisa lo acusó de consumir sustancias ilegales y soltó comentarios que involucraban información privada. Esto hizo que el cruce fuera evidente, detonando reacciones y opiniones en contra de los dos.

Sin embargo, cuando publicó el video, B King mostró evidencias de que le había llegado un texto particular del equipo de su expareja, donde lo intimidaban y buscaban que guardara silencio para evitar problemas más grandes.

“Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp. Les mostraré la evidencia. En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dicen que debo quedarme callado y me están negando el derecho a la libre expresión. Me están intimidando para yo no hablar... ninguna persona debería ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”, comentó en el video, mostrando las pruebas en su celular.

A esto, B King agregó que temía por su vida y solamente buscaba visibilizar lo que le estaba sucediendo, pues no estaba de acuerdo con que desearan limitar su libertad de expresión.

“Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio (...) Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan intimidando?”, agregó.