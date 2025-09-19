Exesposo de Marcela Reyes está desaparecido; la DJ se pronunció: “Días grises y dolorosos”

Hace algunas horas, Byron Sánchez Salazar, mejor conocido en la industria de la música y el entretenimiento como B King, fue reportado como desaparecido por sus familiares, pues desde hace varios días están intentando localizarlo y dar con su paradero y, hasta el momento, no lo han logrado.

Esto llevó a Marcela Reyes, su exesposa, a hacer un pronunciamiento oficial por medio de sus redes sociales, pues mantuvieron un matrimonio de 7 años y, aunque presentaron una gran cantidad de complicaciones a la hora de divorciarse, está preocupada por lo que podría haberle ocurrido.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante: la vida de Bayron y su pronta aparición”.

Manifestó que la mamá del artista está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, y está haciendo todo lo posible por encontrar al hombre sano y salvo. Sin embargo, hasta el momento, no hay pistas de su paradero.

“Esta situación es seria, es real y necesita de todos nosotros. Necesitamos que el Gobierno, la Cancillería y las autoridades correspondientes actúen, se pronuncien y hagan todo lo posible para que Bayron regrese a salvo a su casa.”

Marcela Reyes se defendió de los señalamientos que está recibiendo en redes sociales

Luego de que se diera a conocer la situación que está enfrentando B King, miles de personas se fueron en contra de Marcela Reyes, argumentando que tendría algo que ver, teniendo en cuenta la polémica que se generó en el momento en el que ambos publicaron chats y conversaciones privadas en las redes sociales.

“Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida”, escribió.

Finalmente, le pidió a las personas que están haciendo especulaciones, que se pongan en los zapatos de la familia de su ex, pues están viviendo ‘una pesadilla’.