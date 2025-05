Así reaccionó Karina García a la polémica de infidelidad con Marcela Reyes y su exesposo: “Me da risa, estoy en shock”

View this post on Instagram

Karina García reaccionó a la polémica de infidelidad que ventiló Marcela Reyes

“Yo les voy a decir algo, ver esa nota me da risa. Tengo una tranquilidad en mi alma que no me la quita nadie. Yo soy una amiga leal, con el marido de ella fui súper respetuosa . Yo quiero ver quién le envenenó la cabeza”, dijo Karina en primera instancia.

Por último, los presentadores de Buen día, Colombia le pidieron a Karina que en caso de qué Marcela estuviera viéndola que le enviara un mensaje y por esto ella dijo: “Estoy impresionada, realmente no sé si fue verdad que te envenenaron, no sé. Me hablaron de unas pruebas y si las tienes, pues me gustaría que las mostraras. Tú sabes perfectamente que jamás lo miré de una manera diferente a ser tu esposo. Entonces estoy muy tranquila, mi corazón está en paz, mi conciencia está súper tranqui y de verdad que me gustaría que habláramos si tú lo quieres y si no, pues también lo entenderé”.