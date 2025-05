⁠Exesposo de Marcela Reyes rompió el silencio por supuestos cachos con Karina García: “La maldad y su circo”

“Muchos días antes, tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas, me hablaron con demasiada seguridad y me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que mi expareja y que mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas [...]. Literal, me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto, situaciones muy comprometedoras”, dijo Marcela.