Nueva polémica impacta a Altafulla y directamente a Karina García

En la transmisión en vivo no se puede escuchar lo que los participantes dicen en el confesionario si no hasta que se muestra en la gala, sin embargo, en este momento que se alcanzó a filtrar se pudo escuchar que Altafulla estaba hablando de Karina García ya que se alcanza a oír la frase “no me deja ni pear, no me deja ni pear”, la cual le dice al jefe.