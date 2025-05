Las reacciones de amores y odios ante la eliminación de Norma Nivia de ‘La casa de los famosos’: “Nunca pensé decirlo, pero me dolió”

No es un secreto que debido a ciertas actitudes y tratos sobre todo a su pareja en el programa, Peluche, Norma se debatió entre odios y amores. Sin embargo esto bajó desde que ella aplicó otra metodología de juego, pero no le alcanzó para continuar en competencia.

Reacciones en redes a la eliminación de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

Te amo norma nivia, fuiste lo mejor que me dejó este puto reality, te amo te amo te amo y nunca me arrepentí de haberte apoyado, hoy saliste pero se que afuera vendrán cosas mejores #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/3wOQXhQxEM

“Nunca pensé decirlo, pero me dolió que se fuera Norma”; “Norma merecía seguir ahí”; “No sé por qué si hace 15 días quería que se fuera, hoy sentí tristeza cuando dijeron ‘Norma’”; “Era antes, no ahora! Ahora ya la queríamos”; “Primera vez que no quería que se fuera norma y la sacan”; “Tranquila norma, esta semana hacemos lo posible por sacar a Yina”; “Gracias Normita por entregarnos a Yina, no te vamos a fallar”, fueron algunos de los comentarios.