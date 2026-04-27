¿Qué canal pasa Millonarios vs. São Paulo por Copa Sudamericana? Hora para ver en vivo

Millonarios recibe a São Paulo, este martes 28 de abril, por la tercera fecha del grupo C en la Copa Sudamericana. La hora de arranque programa es a las 7:30 p.m. de Colombia (9:30 p.m. horario de São Paulo), y el canal para ver en vivo el compromiso es DSports.

No es un partido cualquiera, es uno en busca del liderato. El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se pintará de azul para uno de los compromisos más importantes que tendrá Millonarios en este 2026.

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Si Millonarios le gana a São Paulo, lo alcanzaría en puntos

La importancia de este partido es fácilmente medible en la tabla de posiciones del grupo C en Copa Sudamericana. Tras dos partidos jugados, São Paulo lidera la zona con seis puntos, es decir, puntaje perfecto.

Segundo asoma O’Higgins de Chile con tres puntos, mismos que Millonarios, mientras que la zona la cierra Boston River que no ha sumado ninguna unidad.

Entonces, Millonarios ve con buenos ojos la posibilidad de poder vencer al líder del grupo e igualarlo en puntos. Eso sí, también debe estar pendiente de lo que ocurra entre O’Higgins y Boston River, quienes jugarán ese mismo martes, pero a las 9:00 p.m. (hora colombiana).

As imagens da viagem do Tricolor para Bogotá!#VamosSãoPaulo 🇾🇪



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Es de público conocimiento que São Paulo parte como favorito en el grupo. No obstante, Fabián Bustos y sus dirigidos de Millonarios también reconocen que se juegan casi el todo por el todo, para acabar de la mejor manera la primera vuelta de su grupo.

Millonarios llega al duelo ante São Paulo tras vencer a Bostin River, en Bogotá, el pasado 15 de abril (1-0). Se sacudió tras la derrota de la primera fecha contra O’Higgins en Chile (2-0).

Asoma una semana clave para el Millonarios de Fabián Bustos. Luego del juego ante el Tricolor Paulista, deberá visitar a Alianza FC en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-l. Están obligados a ganar y depender de otros resultados para ingresar a los playoffs.

Millonarios celebrando el gol del triunfo sobre Boston River en Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios vs. São Paulo: canal y hora para ver en vivo