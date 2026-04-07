Así quedó Millonarios en la tabla del grupo C de Sudamericana tras el Boston River vs. São Paulo

Todo el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 tuvo acción este martes, 7 de abril de 2026. Los cuatro equipos jugaron sus respectivos partidos y, como hubo dos ganadores, la tabla de posiciones marca tendencia tras el desarrollo de la primera fecha.

Estos fueron los resultados del grupo C en Copa Sudamericana:

O’Higgins 2 - 0 Millonarios

Los goles de O’Higgins llegaron gracias a Arnaldo Castillo (12′) y Francisco González. Por el lado de Millonarios, Andrés Llinás salió muy criticado y Jorge Arias acabó expulsado a los 67′ del segundo tiempo.

Boston River 0 - 1 São Paulo

Por el lado de São Paulo, Damián Bobadilla fue el encargado de darle el triunfo al tricolor paulista en su visita a Uruguay. Los brasileños vuelven a casa con tres puntos de oro que le permiten seguir de cerca al líder, O’Higgins.

GOLAZO DE SAO PAULO



Zurdazo cruzado de Bobadilla para poner el 1-0 ante Boston River



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Tabla de posiciones en el grupo C de Sudamericana tras la fecha 1: Millonarios padece

O’Higgins | 3 PTS | +2 DG | 1 PJ São Paulo | 3 PTS | +1 DG | 1 PJ Boston River | 0 PTS | -1 DG | 1 PJ Millonarios | 0 PTS | -2 DG | 1 PJ

Luego de su mala presentación en Chile ante O’Higgins, Millonarios es colero en la tabla de posiciones en su grupo de Sudamericana. Los albiazules están obligados a mejorar de cara a los siguientes partidos.

O’Higgins, por diferencia de gol, es el líder de la zona y segundo asoma São Paulo, que hizo su tarea ante Boston River de visita.

En esta Copa Sudamericana, los líderes de cada grupo avanzan a octavos de final, mientras que los segundos tienen la posibilidad de jugar playoffs ante los terceros que llegan de Libertadores.

O'Higgins vs. Millonarios por la primera fecha del grupo C en Copa Sudamericana. Foto: Photosport via AFP

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana?

Antes de jugar la segunda fecha de la Copa Sudamericana, Millonarios encarará el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe el domingo, 12 de abril de 2026, en El Campín.

Ya después, Millonarios recibirá a Boston River en Bogotá por la segunda fecha del grupo C en la Copa Sudamericana. Será el miércoles, 15 de abril de 2026, y en casa los embajadores deben sumar de a tres sí o sí para no ceder más terreno en la competencia.