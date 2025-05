Marcela Reyes destapó infidelidad entre Karina García y su exesposo: “Estoy muy confundida”.

En medio de una reciente entrevista de Marcela Reyes con el programa Buen Día, Colombia del Canal RCN, la reconocida DJ y empresaria reveló que algunos días previos a su visita a La casa de los famosos, se enteró de que habría sido víctima de infidelidad por parte de su exesposo B King con Karina García, una de sus grandes amigas.

“Muchos días antes tuve una conversación con unas personas que me enfrentaron y me contaron cosas, me hablaron con demasiada seguridad y me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que mi expareja y que mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas (...) Literal, me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto, situaciones muy comprometedoras”.

Marcela Reyes tuvo una relación con B King durante varios años. | Foto: Instagram @bkingoficial

La mujer, que suma más de 3,1 millones de seguidores en su perfil de Instagram, manifestó que fue un momento demasiado complicado, pues habría sido traicionada por dos de las personas en las que más confiaba.

“Estoy muy confundida con el tema, me dio un poco duro, obviamente, pero después llegaba más información, más personas y mensajes y empezó a crecer esa bolita de nieve”.

¿Cómo fue reencontrarse con Karina en ‘La casa de los famosos’?

Hace algunas semanas, la artista fue invitada a una de las fiestas realizadas en La casa de los famosos, lugar en el que pudo ver por primera vez a Karina García, tras enterarse de los acercamientos que habría tenido con su exesposo.

“Estaba muy triste, estaba muy confundida, traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa. Igual, también tenía muchas restricciones, producción me puso muchas restricciones y no me pude comunicar muy bien”.

Karina García habría tenido una relación con el esposo de su amiga, la DJ Marcela Reyes. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

No obstante, antes de entrar a escena y presentarse frente a las estrellas, recordó la traición y se mostró afectada al tener que estar cerca de la mujer.

“Me puse a llorar en el camerino antes de empezar, me dio mucho sentimiento, pero después de entrar, respiré y quise soltar el tema, estaba más enfocada en mis cosas, en trabajar y en no pensar tanto”.

Sin embargo, recalcó que fueron semanas de mucho dolor, pues pese a que ya se divorciaron y dejaron su relación en el pasado, fue una persona muy importante en su vida.

“Ahorita no somos nada, pero éramos, en su momento éramos y no era un novio, era mi esposo”.

Finalmente, dijo que no sabe qué pasará con Karina García cuando salga de La casa de los famosos, ya que no estaría interesada en tener una conversación al respecto.