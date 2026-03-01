Gente

Marcela Reyes destapó la verdad de su ‘demanda’ a Nicolás Arrieta: “Ya saben cómo es”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ habló de su relación con el influenciador.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de marzo de 2026, 4:17 p. m.
Marcela Reyes habló de la polémica con Nicolás Arrieta.
Marcela Reyes habló de la polémica con Nicolás Arrieta. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Marcela Reyes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 y quien salió del reality sin compartir los motivos de su decisión, se pronunció hace pocas horas a través de las redes sociales, luego de una fuerte polémica en la que estuvo involucrada con Nicolás Arrieta, otra de las estrellas que hizo parte de la exitosa producción.

“Por ahí ya vi en todo lado, porque además me lo están mandando, que están diciendo: ‘Marcela Reyes demanda a Nicolás Arrieta y Nicolás Arrieta se pronuncia frente a la demanda de Marcela Reyes’, y empieza la gente a especular y a decir una cantidad de cosas, muchachos”, dijo.

La DJ es la participante sorpresa de la producción.
La DJ reveló la verdad detrás de la polémica con Nicolás Arrieta. Foto: Instagram @marcelareyes

Frente a su comunidad digital, reveló que su corta participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia le dio la oportunidad de conocer al creador de contenido. A pesar de que antes de entrar al reality tenía una mala percepción de él, su punto de vista cambió de manera radical al poder convivir en el programa del Canal RCN.

Confesó que, debido a algunas palabras que Nicolás habría mencionado en el programa con respecto a Marcela, su equipo legal se comunicó con el grupo de Nicolás, con el objetivo de cuidar su imagen ante el público, tanto en televisión como en las redes sociales.

Gente

Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

Gente

“Me daban cachetadas”: el increíble método de Payo, de Grupo Frontera, para bajar de peso

Gente

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

Gente

Felipe Saruma frenó en seco pregunta íntima que le hicieron sobre Andrea Valdiri; reacción quedó en pleno programa al aire

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para este domingo, 1 de marzo: predicciones para todos los signos

Gente

Miguel Varoni mostró radical cambio que tuvo y lució totalmente distinto; despertó reacciones: “Se quitó 20 años”

Gente

Shakira hizo historia en México: revivió famosa canción y anunció inesperada noticia

Gente

Marcela Reyes reveló la verdad detrás de su salida de ‘La casa de los famosos 3′: “Algo muy grave”

Gente

Marcela Reyes publicó duro video tras la muerte de Yeison Jiménez: “Éramos como dos niños”

Gente

Marcela Reyes rompió el silencio y se destapó sobre su salida de ‘La casa de los famosos 3′; anunció medidas: “Estoy firme”

“Después de mi salida, me siento con mis abogados y me dicen: ‘MR, mientras estuviste allá, nosotros mandamos un comunicado al grupo de Nicolás Arrieta por esto y esto que te dijo’”, indicó.

Tan pronto se enteró de lo sucedido, Marcela le pidió a su equipo que le enviara una carta en la que se confirmara que, ahora que estaba de vuelta en el mundo real y que tuvo conocimiento de todo lo ocurrido con el reconocido influenciador, quería dar a conocer que entre ellos no había ningún tipo de problema.

“Yo dije: ‘No, Nico me cae muy bien, no, por favor, manden una carta, díganles que yo ahora que ya estoy afuera, que cero, que antes Nicolás me cae superbién’”, afirmó.

Sin embargo, tras la inesperada eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3, el pasado domingo 22 de febrero, el hombre tocó el tema en algunas entrevistas de manera sarcástica, por lo que Marcela quiso dejar en claro que todo está bien con su excompañero.

“Cuando sale Nico, pues le cuentan, pero el humor de Nicolás, ya saben cómo es, es sarcástico, es negro. Pero, amores, no vayan a formar un pleito donde no lo hay, o sea, no lo hay”.

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Para terminar, dijo que tuvo la oportunidad de hablar con Nicolás tras su salida y mantienen una buena relación.

“De hecho, hemos estado en comunicación por redes sociales, nos compartimos el buen pensar que tenemos el uno del otro. Nico me cae superbién, me parece, y lo rectifico, un ser humano increíble. No hay demandas, no hay nada de eso”, finalizó.

Más de Gente

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Madre de Epa Colombia hace urgente petición y destapa desconocido detalle del caso: “No lo merece”

El vocalista de Grupo Frontera confesó que sus compañeros le daban “cachetadas” para obligarlo a comer durante una etapa en la que intentaba bajar de peso de forma extrema.

“Me daban cachetadas”: el increíble método de Payo, de Grupo Frontera, para bajar de peso

Karol G y Katherin Giraldo

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

Felipe Saruma y Andrea Valdiri

Felipe Saruma frenó en seco pregunta íntima que le hicieron sobre Andrea Valdiri; reacción quedó en pleno programa al aire

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Números de la suerte de Walter Mercado para este domingo, 1 de marzo: predicciones para todos los signos

Miguel Varoni, reconocido actor.

Miguel Varoni mostró radical cambio que tuvo y lució totalmente distinto; despertó reacciones: “Se quitó 20 años”

Shakira en México

Shakira hizo historia en México: revivió famosa canción y anunció inesperada noticia

Juanda Caribe y su pareja

Pareja de Juanda Caribe se pronunció tras rumores de infidelidad; aclaró decisión que tomaría: “Me enteré como todos”

La conjunción lunar, a partir del 17 de julio, provocará importantes cambios en la vida de ciertos signos del zodiaco.

Los signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en marzo de 2026; tendrían golpe de suerte

Noticias Destacadas