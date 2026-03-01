Marcela Reyes destapó la verdad de su ‘demanda’ a Nicolás Arrieta: “Ya saben cómo es”

Marcela Reyes, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 y quien salió del reality sin compartir los motivos de su decisión, se pronunció hace pocas horas a través de las redes sociales, luego de una fuerte polémica en la que estuvo involucrada con Nicolás Arrieta, otra de las estrellas que hizo parte de la exitosa producción.

“Por ahí ya vi en todo lado, porque además me lo están mandando, que están diciendo: ‘Marcela Reyes demanda a Nicolás Arrieta y Nicolás Arrieta se pronuncia frente a la demanda de Marcela Reyes’, y empieza la gente a especular y a decir una cantidad de cosas, muchachos”, dijo.

La DJ reveló la verdad detrás de la polémica con Nicolás Arrieta. Foto: Instagram @marcelareyes

Frente a su comunidad digital, reveló que su corta participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia le dio la oportunidad de conocer al creador de contenido. A pesar de que antes de entrar al reality tenía una mala percepción de él, su punto de vista cambió de manera radical al poder convivir en el programa del Canal RCN.

Confesó que, debido a algunas palabras que Nicolás habría mencionado en el programa con respecto a Marcela, su equipo legal se comunicó con el grupo de Nicolás, con el objetivo de cuidar su imagen ante el público, tanto en televisión como en las redes sociales.

“Después de mi salida, me siento con mis abogados y me dicen: ‘MR, mientras estuviste allá, nosotros mandamos un comunicado al grupo de Nicolás Arrieta por esto y esto que te dijo’”, indicó.

Tan pronto se enteró de lo sucedido, Marcela le pidió a su equipo que le enviara una carta en la que se confirmara que, ahora que estaba de vuelta en el mundo real y que tuvo conocimiento de todo lo ocurrido con el reconocido influenciador, quería dar a conocer que entre ellos no había ningún tipo de problema.

“Yo dije: ‘No, Nico me cae muy bien, no, por favor, manden una carta, díganles que yo ahora que ya estoy afuera, que cero, que antes Nicolás me cae superbién’”, afirmó.

Sin embargo, tras la inesperada eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3, el pasado domingo 22 de febrero, el hombre tocó el tema en algunas entrevistas de manera sarcástica, por lo que Marcela quiso dejar en claro que todo está bien con su excompañero.

“Cuando sale Nico, pues le cuentan, pero el humor de Nicolás, ya saben cómo es, es sarcástico, es negro. Pero, amores, no vayan a formar un pleito donde no lo hay, o sea, no lo hay”.

Nicolás Arrieta reveló hace cuánto tiempo no consume drogas y si tuvo abstinencia en ‘La casa de los famosos’

Para terminar, dijo que tuvo la oportunidad de hablar con Nicolás tras su salida y mantienen una buena relación.

“De hecho, hemos estado en comunicación por redes sociales, nos compartimos el buen pensar que tenemos el uno del otro. Nico me cae superbién, me parece, y lo rectifico, un ser humano increíble. No hay demandas, no hay nada de eso”, finalizó.