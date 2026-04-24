Bogotá Fashion Week 2026: fechas, lugar y la lista de diseñadores confirmados

En Bogotá, los eventos de moda son una plataforma estratégica para la promoción de diseñadores nacionales y la conexión con mercados internacionales. En este escenario, la ciudad ha venido posicionando una agenda que combina pasarelas, ruedas de negocio y circulación de talento emergente.

Detrás del telón del Bogotá Fashion Week

Estos encuentros funcionan como vitrinas comerciales donde convergen compradores, marcas y diseñadores, con el objetivo de fortalecer la industria local. La participación en estos espacios no solo tiene un componente creativo, sino también económico, al facilitar acuerdos comerciales y proyección internacional.

En ese contexto, se confirmó la realización de una nueva edición de Bogotá Fashion Week 2026, con detalles específicos sobre fechas, lugar y participantes.

Pasarela Bogotá Fashion week Foto: Falabella

De acuerdo con la información divulgada, el evento se llevará a cabo del 12 al 14 de mayo de 2026, consolidando tres días de programación enfocados en negocios, pasarelas y encuentros del sector moda. Este calendario mantiene el formato habitual del evento, concentrando su actividad en una ventana corta pero intensiva.

El esperado encuentro se dará en Ágora Bogotá Centro de Convenciones, espacio que ha sido utilizado en ediciones anteriores por su capacidad para albergar tanto desfiles como ruedas de negocio y actividades abiertas al público. Allí se desarrollará la programación completa, incluyendo las pasarelas principales.

Bogotá Fashion Week confirma su edición 2025, conozca todos los diseñadores y pasarelas del evento de moda

En términos de participación, el evento reúne a diseñadores y marcas independientes colombianas, además de compradores nacionales e internacionales que asisten a las ruedas de negocio y pasarelas. Sin embargo, la información disponible indica que la lista completa y detallada de diseñadores confirmados no se publica de forma íntegra en un solo bloque previo al evento, sino que se comunica progresivamente dentro de la programación oficial.

La edición 2026 contará con 28 pasarelas en las que participarán 44 marcas seleccionadas, presentando propuestas que reflejan innovación, identidad, sostenibilidad y nuevas narrativas del diseño colombiano.

Uno de los momentos más esperados del evento es el regreso a pasarela de Kika Vargas, finalista del Premio LVMH, quien cuenta con presencia en más de 30 retailers de lujo. Ella inaugurará el evento, confirmando el momento histórico que vive la moda colombiana y el creciente posicionamiento de Bogotá como referente creativo regional.

La diseñadora Lina Cantillo fue una de las figuras estelares del Bogotá Fashion Week 2025; este año se espera que sea Kika Vargas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

El formato de pasarelas también está definido. Se trata de presentaciones donde las marcas seleccionadas exhiben sus colecciones ante público especializado y compradores, en un esquema que combina visibilidad mediática y oportunidades comerciales. Estas pasarelas son uno de los ejes principales del evento, junto con las ruedas de negocio tipo B2B.

Adicionalmente, el evento incluye acompañamiento estratégico a los diseñadores seleccionados. Según la organización, estos reciben consultorías en áreas como comercialización, comunicación y desarrollo de producto, lo que refuerza el carácter empresarial del encuentro.