Bogotá Fashion Week confirma su edición 2025, conozca todos los diseñadores y pasarelas del evento de moda

Por su parte, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá , aseguró para SEMANA que, “ Bogotá Fashion Week es la expresión anual de lo que queremos y que se ve representado en esta semana , pero nosotros trabajamos todos los días del año para que esto sea posible. Al margen de lo que pasa en esos días nosotros hacemos otros tipo de actividades para impulsar la moda, por ejemplo, la internacionalización de las marcas, este año llegarán algunas a Madrid y a Nueva York. Eso es un impulso al sector de una forma que antes no se tenía y es el apoyo al sector popular y a la elite de la moda”.

Marcas participantes

Alta shoes, Argento & Bourbon, Baletti, Ballen, Barmont, Camellét, Capra Leather, Najash, Divina Castidad, Garces Bottier, Hannia Char, Isidora Malva, Lauval, Like a Bird, Lisantiny, Matergea, MP Patricia Mejía, Sabandija, Tigre de Salón, Verdi y Mercedes Salazar.

Ready to wear - Prêt-à-porter

Bruna, Ellipse, Lunia Shapewear, Maqui Active, Somos Martina, Soreil Lingerie, Soul Intimates y The Nylon Club.

Angel Kujaban, Breath, Cereal, Do Over Lab, Joeg, Merci, Old Maquiina, p a p e l (de punt☺︎)®, Sacré y Street.