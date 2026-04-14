Kika Vargas regresa a las pasarelas después de 10 años, será la encargada de abrir Bogotá Fashion Week 2026

Bogotá Fashion Week regresará con fuerza este año del 12 al 14 de mayo en la capital colombiana, consolidándose como el epicentro de la industria textil nacional.

En su edición 2026, la diseñadora Kika Vargas inaugurará la pasarela principal, un honor que subraya su trayectoria internacional y el potencial de la creatividad local para dialogar con el mundo.

Este año, Kika Vargas abre fuego con su colección SS/Resort 27, su primera pasarela en Colombia tras años en el radar internacional.

Formada en Bellas artes en Chicago y moda en el Istituto Marangoni de Milán, la diseñadora nacida en Bogotá perfeccionó su oficio trabajando en Missoni.

Ahora, forjando su propio camino con su marca homónima, Vargas crea prendas ready-to-wear cautivadoras, fuertemente influenciadas por su crianza rodeada de arte y formas arquitectónicas, así como por su herencia colombiana.

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En 2021, Vargas se convirtió en finalista del Premio LVMH, un honor especial considerando que fue la primera diseñadora colombiana en lograr este reconocimiento. Vargas también formó parte de la colaboración anual de diseñadores de TARGET para Otoño 2022, que incluyó algunos de sus estilos y estampados emblemáticos.

Con presencia en más de 30 minoristas de lujo alrededor del mundo, la marca de la diseñadora bogotana está en camino de convertirse en un nombre familiar internacional.

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La inauguración de Vargas no es casual. La misión de Vargas está enfocada en en trabajar junto a artesanos locales del país, mientras enriquece sus procesos con recursos de todo el mundo.

La marca se compromete a devolver a la comunidad y fabrica localmente en Bogotá, empleando a alrededor de 100 mujeres jefas de hogar. La visión poética de Kika Vargas se caracteriza por siluetas románticas, patrones impactantes, estampados dibujados a mano y tejidos de lujo.

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Jorge Duque inauguró la octava edición de Bogotá Fashion Week Foto: Esteban Vega La Rotta / Semana

Luego de ocho ediciones Bogotá Fashion Week sigue consolidándose como un hub de talento en la industria de la moda nacional. En 2025 asistieron más de 31.000 personas y se lograron expectativas de negocio por 4 millones de dólares en el corto y mediano plazo, con miras a alcanzar los 10 millones en los próximos 12 meses.

La moda colombiana sigue caminando firme por las pasarelas del mundo y Bogotá Fashion Week es una de sus principales vitrinas.