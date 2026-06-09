Astronautas de Artemis III vestirán trajes espaciales desarrollados con tecnología de Prada

La exploración espacial y la alta costura parecen pertenecer a universos distintos. Sin embargo, una de las próximas misiones más importantes de la Nasa demostrará que ambas industrias pueden converger en un mismo proyecto. Los astronautas que participen en el programa Artemis III utilizarán trajes espaciales desarrollados por la empresa aeroespacial Axiom Space en colaboración con la casa de moda italiana Prada, una alianza que ha despertado curiosidad e interés tanto en el sector científico como en el de la moda.

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La alianza comenzó a tomar forma en octubre de 2023, cuando Axiom Space y Prada anunciaron oficialmente su colaboración para desarrollar los nuevos trajes lunares AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), diseñados para las futuras operaciones de la Nasa en la superficie de la Luna.

Tres años después, la Nasa anunció que la tripulación asignada a Artemis III, integrada por los astronautas estadounidenses Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, junto con el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano, también utilizará trajes desarrollados en colaboración con la prestigiosa firma italiana.

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Astronautas de la misión Artemis usarán prendas de la casa de lujo Prada. Foto: Axiom Space

De acuerdo con la información compartida por Axiom Space, la experiencia de la firma italiana se centra en el conocimiento de materiales avanzados, procesos de fabricación y diseño ergonómico.

“La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación, creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas”, afirma uno de los comunicados de la marca.

Astronautas de la misión Artemis usarán prendas de la casa de lujo Prada. Foto: Axiom Space

Axiom Space asegura que los astronautas vestirán la prenda de refrigeración y ventilación líquida (LCVG), la capa más interna del traje espacial AxEMU, diseñada para protegerlos de las condiciones extremas del entorno espacial durante su regreso a la superficie lunar por primera vez en más de 50 años.

Astronautas de la misión Artemis usarán prendas de la casa de lujo Prada. Foto: Axiom Space

“Trabajar con líderes de la industria como Prada nos permite unir conocimientos y capacidades procedentes de distintos sectores, impulsando la innovación y la colaboración para desarrollar tecnologías avanzadas que harán posible el regreso de Estados Unidos a la Luna”, asegura Axiom Space.

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Jonathan Cirtain, presidente de Axiom Space, además ha confirmado que, además de los astronautas de la misión Artemis III, los astronautas que viajen próximamente a la Estación Espacial Internacional también vestirán esta prenda de refrigeración.

Al igual que Prada, otras casas de moda también han participado en iniciativas similares. Under Armour colabora con Virgin Galactic en el desarrollo de ropa para vuelos espaciales, mientras que Columbia Sportswear trabaja con Intuitive Machines en tecnologías textiles para aplicaciones espaciales.