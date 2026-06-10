El Mundial también se juega en las pasarelas: la batalla de las marcas de lujo por vestir a las selecciones

¿Qué tienen en común Hugo Boss, Ricardo Almeida, Gabriela Hearst, Loewe, Sacoor Brothers, Smalto, Calderoni, Samuelsohn, Dunhill y Boggi Milano? Estas marcas de lujo vestirán a los jugadores y equipos técnicos que estarán presentes en México, Canadá y Estados Unidos durante el Mundial.

El diseñador paulistano Ricardo Almeida, considerado la máxima referencia brasileña en ropa social masculina, le apostó a vestir a la selección de Brasil, al igual que a su técnico, Carlo Ancelotti. Sus prendas se caracterizan por un corte impecable, caída perfecta con telas de excelente calidad, una elegancia atemporal exigente, innovadora y conectada con la elegancia clásica.

En el caso de Uruguay, la diseñadora Gabriela Hearst, quien alguna vez fue directora creativa de Chloé, tomó la batuta de la moda de su selección, utilizando lana merino de producción nacional como su material favorito, símbolo patrio de calidad, autenticidad e integridad.

Por otro lado, Loewe, fundada en Madrid en 1846, hizo una alianza para fabricar el uniforme de calle de la selección española durante cuatro años, comenzando por el Mundial 2026. Así que pronto se verán desfilar a Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Nico Williams y Mikel Oyarzabal, entre otros, con prendas casuales de algodón, como suéteres y camisetas, pasando por trajes de lana formales que ascienden a los 2.200 euros, en colores neutros y primarios.

En cuanto a la selección portuguesa, con Cristiano Ronaldo en la mira, Sacoor Brothers, fundada en 1989 por cuatro hermanos portugueses, sorprenderá con su estilo elegante y atemporal; se habla de trajes azul marino, blazers desestructurados y camisas blancas premium que la selección exhibirá al llegar al estadio, en ruedas de prensa, recepciones y eventos patrocinadores.

Gabriela Hearst, la diseñadora de moda uruguaya especializada en prêt-à-porter y accesorios. Foto: Getty Images for TIME

El look de los países anfitriones

Como dato curioso, la selección norteamericana no lucirá trajes confeccionados por compatriotas como Ralph Lauren o Tom Ford, sino por la firma alemana Hugo Boss. El concepto girará en torno a mostrar a una selección multicultural, ambiciosa y segura de sí misma, que no solo representa a uno de los países organizadores del Mundial, sino que proyecta liderazgo global. Seguramente se verán zapatos Oxford negros y pulidos, al igual que una sastrería precisa, limpia y elegante.

México, también anfitrión de este Mundial, brillará bajo el estilo de Calderoni, una marca mexicana de moda masculina premium, inspirada en la tradición de la sastrería italiana, enfocada en la elegancia, el confort y la confección de calidad.

La gran novedad de 2026 es que la selección canadiense será vestida oficialmente por la firma de lujo Samuelsohn, una de las casas de sastrería más prestigiosas del país. Los jugadores lucirán trajes a la medida para sus desplazamientos y actos oficiales.

Boggi, la marca encargada de vestir a representantes y empleados de la FIFA. Foto: NurPhoto via Getty Images

La selección japonesa también sorprendió porque finalmente no lucirá piezas de Issey Miyake o Yohji Yamamoto como se esperaba, sino de Dunhill, cuya propuesta evoca el compromiso con la artesanía que se ha apreciado durante años, centrado en los valores de calma y convicción que sustentan tanto a la marca de lujo británica como al equipo de Japón.

Boggi Milano, por su parte, será la encargada de vestir a representantes y empleados de la FIFA, manejando de manera asertiva el equilibrio entre la sastrería italiana tradicional y las siluetas estructuradas, que giran en torno a la versatilidad y la innovación textil. De nuevo el algodón y la lana tech-merino, al igual que las fibras naturales y las chaquetas estéticas, ofrecerán elegancia sin rigidez.

Para finalizar, Smalto, la casa de sastrería francesa con alma italiana, vestirá a los Bleus, como lo lleva haciendo desde 2013, enmarcando el mejor estilo old money parisino, a la medida y estructurado.