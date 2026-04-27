Bogotá lanza megaoferta de empleo: hay más de 3.550 vacantes y así puede postularse esta semana

Bogotá inicia una jornada decisiva para la reactivación económica con la puesta en marcha de una estrategia que busca conectar a miles de ciudadanos con una fuente de ingresos estable.

Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

A través de una robusta combinación de ferias presenciales y la gestión del Servicio Público de Empleo, la administración distrital ha dispuesto más de 3.550 oportunidades laborales que abarcan desde perfiles operativos hasta cargos profesionales especializados.

El gran protagonista de esta convocatoria es el sector constructor, motor que dinamiza la infraestructura de la ciudad.

Vacantes laborales en distintos sectores en Bogotá. Foto: Getty Images / SDDE / Montaje: Semana

Según Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la apuesta es clara: “En Bogotá estamos conectando el talento con sectores que hoy son claves para la economía, como la construcción... Esta semana tenemos más de 3.555 oportunidades para que las personas encuentren un trabajo”.

Estas vacantes están diseñadas tanto para quienes buscan su primera experiencia laboral como para aquellos que desean escalar en su trayectoria profesional.

Inclusión y perfiles para todos los niveles

La oferta de esta semana destaca por su enfoque diferencial. De los puestos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico, se han reservado cupos específicos para poblaciones con barreras de acceso tradicionales: 698 vacantes están dirigidas exclusivamente a mujeres, 318 para jóvenes entre 18 y 28 años, y 75 puestos para personas mayores de 50 años.

Además, existen 100 plazas para población con discapacidad y 25 ofertas que no requieren experiencia previa, fomentando un mercado laboral más equitativo.

Los perfiles requeridos son diversos. En el área de construcción se buscan desde ayudantes, oficiales y maestros de obra, hasta directores de proyecto y profesionales BIM.

Asimismo, hay espacio para asesores comerciales, instaladores técnicos, desarrolladores de software y personal de servicios generales.

Formación gratuita y atención en los barrios

Complementando la búsqueda de empleo, la ciudad mantiene abiertas hasta el 30 de abril las inscripciones para cursos gratuitos de 60 horas en áreas de alta demanda como salud, finanzas y animación digital.

Las oportunidades laborales permiten que miles de familias en Bogotá puedan tener una estabilidad económica. Foto: Foto: Imagen creada con Gemini / El País

Por otro lado, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá sectores como los barrios El Dorado y Las Cruces durante esta semana, brindando orientación ocupacional y registro en plataformas de forma presencial.

Bogotá tiene más de 75.000 mil vacantes de empleo activas: aplique aquí sin costo

Los interesados pueden consultar la totalidad de las vacantes y ferias a través del canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, asegurando así un acceso directo y sin intermediarios a estas oportunidades.