Nuevo ranking de alcaldes en Latinoamérica: así le fue a Carlos Fernando Galán

La consultora CB, especializada en el estudio del clima social y la proyección de escenarios electorales en la región, publicó su más reciente informe sobre el ranking de los alcaldes mejor valorados de las capitales en Latinoamérica.

Estados Unidos se pronuncia sobre la reciente escalada terrorista en Colombia. Envió contundente mensaje

Este tipo de mediciones resulta relevante, ya que estos centros urbanos funcionan como los principales motores políticos, económicos y administrativos de sus países. En ese sentido, la percepción ciudadana sobre sus autoridades locales suele reflejar el clima político general de cada nación.

El ranking es liderado en esta ocasión por Clara Brugada, de Ciudad de México. La jefa de Gobierno alcanzó un 61,7 % de aprobación, consolidándose como la mandataria local mejor valorada del continente.

Este resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en las elecciones de 2024 obtuvo el 52 % de los votos, lo que evidencia un crecimiento en su imagen pública.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Foto: Anadolu via Getty Images

En segundo lugar se ubica Carolina Mejía, de Santo Domingo, quien descendió una posición respecto a la medición anterior, pero se mantiene entre las alcaldesas mejor valoradas con un 60,3 % de aprobación.

El podio lo completa Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, con un sólido 51,1 % de aprobación. El mandatario inició su periodo en 2024 y permanecerá en el cargo hasta 2029, cuando se celebren nuevas elecciones.

Anticipan la llegada del ‘súper El Niño’: ¿qué significa y qué países serán los más afectados en Latinoamérica?

En el cuarto lugar aparece Reyna Rueda, de Managua, con un 47,6 % de aprobación, lo que representa una caída cercana a cinco puntos frente a la medición anterior. Rueda está al frente de la alcaldía desde 2018 y continuará en el cargo al menos hasta las elecciones municipales previstas para noviembre de 2027.

El quinto puesto lo ocupa Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, con un 46,5 % de favorabilidad, tras un incremento superior a tres puntos en comparación con el ranking anterior. No obstante, su imagen general sigue siendo mayoritariamente negativa.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: Esteban Vega

En el otro extremo del listado se encuentran los alcaldes con menor nivel de aprobación. En último lugar está Luis Bello, de Asunción, Paraguay, con un 18.5 %. Bello asumió la alcaldía en 2025, tras la renuncia del entonces intendente Óscar Rodríguez.

Le sigue Iván Arias, de La Paz, Bolivia, con un 19.6 % de imagen positiva. Cabe señalar que el 22 de marzo se celebraron elecciones municipales en la ciudad, en las que resultó electo César Dockweiler con el 23,1 % de los votos.

Lula da Silva se somete a una intervención médica para retirarle un carcinoma

Finalmente, entre los tres alcaldes peor valorados figura Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con un 23.2 % de aprobación.

Quiñónez gobierna la capital desde 2018, cuando fue designado por el concejo municipal tras el fallecimiento del alcalde Álvaro Arzú. Posteriormente, fue elegido en las urnas en 2019 y reelegido en 2023.