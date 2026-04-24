Publican el video de la llegada del tirador a las pirámides en México antes de disparar contra los turistas

El pasado 20 de abril, un hombre de nacionalidad mexicana mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó en las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Al menos 13 turistas extranjeros, incluido un niño colombiano, resultaron heridos.

“Fue un momento de pánico”: el angustiante testimonio de una colombiana que vivió el tiroteo en pirámides de México

La balacera ocurrió al mediodía en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados, a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

El ataque se registró en la Pirámide de la Luna, la única del sitio en la que aún está permitido el ascenso de los visitantes a través de las empinadas escalinatas.

Un video reciente revela el instante en que Julio César, identificado como el presunto “atacante solitario”, asciende a la pirámide llevando una mochila; avanza entre los visitantes sin generar sospechas y, tras unos momentos de aparente calma, se detiene, extrae el arma y empieza a disparar.

Momentos de pánico vivieron los turistas que visitaban las pirámides. Foto: x/@JorgeFNAVA

En las imágenes también se observa a dos turistas canadienses que se colocan cerca de él; una de ellas perdió la vida tras el ataque.

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran al agresor en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una especie de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se ve con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar un arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo, a unos metros de distancia del agresor.

🚔🔥 #Teotihuacán ASI INICIO EL TRÁGICO ATAQUE EN LAS PIRÁMIDES



👉 Un nuevo video muestra el momento en que Julio César, señalado como el “tirador solitario”, sube con una mochila a la Pirámide de la Luna, camina entre turistas sin levantar sospechas y se toma varios segundos… pic.twitter.com/19kMVRZxpv — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) April 23, 2026

Autoridades federales hallaron “un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles” en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad Federal.

El ataque “no fue espontáneo”, afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

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El hombre “visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica”, a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se “hospedó en hoteles aledaños” para planear la agresión, indicó Cervantes.

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, tenía 27 años, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

El atacante llegó el domingo a Teotihuacán desde Tlapa de Comonfort, localidad del estado de Guerrero (sur) que ha sido semillero de movimientos sociales.

El hombre llegó al lugar, se acomodó en un rincón de la pirámide y luego disparó. Foto: X/@DanielCamargoMX

Vivió hasta hace ocho años en un barrio popular de Ciudad de México. “Era muy tranquilo”, dijo bajo anonimato una persona que le rentó la vivienda.

De acuerdo con el fiscal, en el lugar se encontró una mochila en la que el agresor llevaba la pistola de fabricación estadounidense, también cargaba “literatura, imágenes, manuscritos”.

*Con información de AFP.