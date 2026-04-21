Un hombre de nacionalidad mexicana mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó este lunes en las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Al menos 13 turistas extranjeros, incluido un niño colombiano, resultaron heridos.

Revelan vídeos del tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México: una turista murió y dos colombianos fueron heridos

SEMANA tuvo contacto con el embajador de Colombia en México, Fernando García, quien comentó detalles de lo que sucedió en las pirámides y el trabajo del consulado colombiano para atender a los connacionales heridos.

“La situación es más, a mi manera de ver, de carácter xenofóbico, y es que mientras subían la pirámide y llegaban a la cúspide de la pirámide, una de las personas disparó a los turistas que iban subiendo”, dijo el embajador.

Tiroteo en pirámide en México deja algunos colombianos heridos. Foto: Redes sociales

“Buscaron guarecerse en algún lugar o se tiraron al piso. Y el agresor lo que profería era un tipo de discursos como si él estuviera vengando, digamos, la afrenta que significaba llegar a esas tierras como turistas, o sea, con expresiones, a mi manera de ver, xenófobos”, manifestó.

“La gente se guarecía, se cubría, pero el agresor estaba un poco impresionado por los gritos, qué sé yo, pero tengo entendido que hasta donde gritaban más, iba él y disparaba”, aseveró el embajador.

“Entre las personas colombianas había una familia con un niño de seis años que resultó herido junto a su madre y están siendo atendidos. Nosotros estuvimos presentes en el hospital y estamos esperando su pronta recuperación. Es posible que tengan que intervenir a la señora”, dijo.

BALAZOS en la PIRÁMIDE de LA LUNA

Autoridades reportan q al menos una mujer fue asesinada de un balazo en la parte alta de la pirámide en Teotihuacán.

El hombre q la atacó, también está herido de bala.

Agentes de @SS_Edomex @SSPCMexico y distintas corporaciones ya en el punto. pic.twitter.com/mfockmeVq3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 20, 2026

“Su estado de salud, hasta donde el hospital informó, era crítico pero estable, y la habían logrado estabilizar, igual que las dos personas también colombianas, que estaban más afectadas”, dijo el embajador colombiano en SEMANA.

Sobre las medidas a tomar, García dijo que lo principal es “asegurar que los familiares tengan un lugar donde puedan descansar y vivir en México durante el tiempo que sea necesario para la recuperación de sus seres queridos”.

Identifican al autor del tiroteo en Teotihuacán: Esto llevaba consigo a la hora de disparar

“De otra parte, solventar temas de alimentación y postergación de los tiquetes que las familias habían comprado, y tiquetes que pueden ser postergados por las aerolíneas”, concluyó.

El embajador dijo que este hecho “no ocurre todos los días, y en perspectiva, en relación con el tema por ejemplo del mundial, yo no veo que esto signifique una amenaza, precisamente por lo puntual que ha sido”.

Agentes de policía permanecen en la zona arqueológica de Teotihuacán tras un tiroteo ocurrido el 20 de abril de 2026 en Teotihuacán, Estado de México. Foto: AFP

Socorristas de la Cruz Roja atendieron a varios lesionados a los pies de las pirámides, que datan de alrededor del año 100 de nuestra era.

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025 fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.

*Con información de AFP.