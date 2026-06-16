Irán dice que conversaciones con EE. UU. sobre el programa nuclear podrían retomarse esta semana

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró este martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían comenzar esta misma semana, una vez se firme el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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La firma del memorando de entendimiento está prevista para el viernes y marcaría el cierre de casi cuatro meses de conflicto regional. Ese mismo día debería reabrirse “completamente” el estrecho de Ormuz, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo iraní de esta vía estratégica durante la guerra interrumpió la exportación de hidrocarburos desde el Golfo, impulsó la inflación y provocó dificultades en el suministro de fertilizantes y otros productos.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán contempla además el inicio, en un plazo de 60 días, de nuevas negociaciones para abordar asuntos más complejos, entre ellos el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

“Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final”, dijo Araqchi.

A la ceremonia en Suiza asistirán el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien señaló que Trump también podría participar.

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Tanto Trump como Vance anticiparon la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba gran parte del comercio mundial de petróleo y gas.

“Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz”, celebró el lunes Trump en su red Truth Social.

Después de meses de enfrentamientos y episodios que pusieron en riesgo la tregua iniciada en abril, las negociaciones mediadas por Pakistán y Catar desembocaron en el acuerdo anunciado el lunes.

Donald Trump y Mojtaba Jameneí. Foto: Getty Images

Aunque el memorando aún no ha sido divulgado, un funcionario estadounidense aseguró que Trump, Vance y Qalibaf ya firmaron el texto electrónicamente.

“Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto”, declaró Trump durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

El mandatario insistió en que Estados Unidos no participará en la reconstrucción de Irán y afirmó que el principal objetivo del acuerdo es impedir que Teherán obtenga armas nucleares. Si eso ocurre, advirtió, “se desatará el infierno” sobre el país.

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Trump señaló al diario The New York Times que sigue negociándose una posible suspensión del enriquecimiento de uranio en Irán por un período de entre 15 y 20 años. Teherán, por su parte, mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y defiende su derecho a enriquecer uranio.

En declaraciones a NBC, Vance afirmó que inspectores estadounidenses y de la ONU podrán acceder a Irán y ayudarán a la república islámica “a destruir sus reservas altamente enriquecidas” de uranio.

*Con información de AFP.