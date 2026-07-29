Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

El Ejército de Estados Unidos lanzó en la noche de este miércoles, 29 de julio, una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán, en represalia, según sostuvo, por los “intentos de ataque” lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

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“Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar ataques contra Irán hoy a las 20.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos”, ha anunciado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un breve mensaje publicado en redes.

A renglón seguido, la fuerza castrense ha justificado estos ataques reivindicándolos como una “contundente respuesta” a “los intentos de ataque perpetrados ayer por Irán contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo”.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Cabe recordar que Irán confirmó en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania. No obstante, el Ejército de Estados Unidos aseguró haber “interceptado con éxito todos los misiles”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prometido golpear “duro” a Irán tras un ataque con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, reavivando un conflicto que se extiende por Oriente Medio y arrastra a países aliados de Washington y milicias afines a Teherán.

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Esta advertencia sacudió las esperanzas de que un cese de las hostilidades que se mantuvo desde el sábado pudiera permitir que se reanudaran las negociaciones.

Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron este miércoles bombardeos contra grupos armados en Irak, después de que durante dos días las autoridades sauditas reportaran ataques de drones contra sus instalaciones petroleras.

Un misil de prueba es lanzado en Irán, en esta foto de la Guardia Revolucionaria Iraní divulgada el 16 de enero de 2021. (Guardia Revolucionaria de Irán/Sepahnews via AP, File) Foto: AP

Las nuevas hostilidades dispararon los precios del crudo, que subieron más del 5% durante la jornada por los temores de que los combates afecten el suministro mundial de petróleo. Después, el alza se moderó a cerca de un 4,6%.

El ejército estadounidense dijo que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.

Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía”.

IRGC CONFIRMS earlier STRIKES on US BASES in Jordan — in response to 'AMERICAN AGGRESSION'



Says aerospace forces TARGETED US AIR BASE & CENTCOM HQ



VOWS resistance WILL CONTINUE...



...'as long as THREATS against Iran & MALICIOUS US ACTS CONTINUE' https://t.co/42Y867BqRb pic.twitter.com/Xr6fsBXOc4 — RT (@RT_com) July 29, 2026

Según la alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi, 20 de sus integrantes murieron en la acción, que calificó como una “peligrosa escalada” contra una “institución oficial de seguridad”. Entre los fallecidos también hay cinco asesores iraníes, informaron dos altos mandos del grupo.