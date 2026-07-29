El pacto de seguridad que firmó Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con un país de América Latina y que sorprendió a la región

Ecuador y Paraguay suscribieron el miércoles un acuerdo de extradición para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, durante la visita del presidente paraguayo, Santiago Peña, a Quito.

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Peña y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ambos aliados del presidente Donald Trump, se reunieron en la sede presidencial para coordinar estrategias contra el narcotráfico y otros delitos.

En ese contexto, acordaron incorporar la figura de la extradición.

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Tras finalizar el gabinete bilateral con Santiago Peña, presidente de Paraguay, el mandatario presidente Daniel Noboa señaló que la nueva generación de mandatarios tiene la responsabilidad de trabajar en conjunto para ponerse al día con el desarrollo del mundo. Afirmó… https://t.co/YDJMnH75w2 pic.twitter.com/sub3SmoMGG — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) July 29, 2026

El tratado “fortalecerá la cooperación judicial y permitirá agilizar los procesos de extradición para combatir la impunidad”, señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado.

“Los acuerdos también promueven la cooperación judicial, fortalecen los mecanismos de extradición e impulsan iniciativas para el empoderamiento y la protección de las mujeres, entre otros ámbitos de interés común”, agrega el comunicado.

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“Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados”, dijo Peña en una declaración conjunta.

Ecuador enfrenta una violencia sin precedentes debido a la disputa entre organizaciones criminales por el control de las rutas del narcotráfico. Además, estos grupos se dedican a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.

En 2025, el país registró una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivale, en promedio, a un asesinato por hora, según Insight Crime.

Ecuador y Paraguay suscribieron una Declaración Conjunta Foto: X/@Presidencia_Ec

“Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse, de estar junta, y esa unión es la que nos tiene que hacer competitivos a nivel mundial”, dijo Noboa.

Ecuador y Paraguay también firmaron acuerdos de cooperación en áreas como la conectividad aérea, el comercio, la inversión, la producción agropecuaria y el acceso a mercados.

Daniel Noboa mantiene los controles de seguridad en Ecuador. De hecho, el Gobierno de ese país lanzó una convocatoria para que policías y militares en servicio pasivo se desempeñen como guardias penitenciarios de manera “excepcional y temporal”, en medio de la ofensiva contra el crimen organizado.

Estados Unidos ha establecido acuerdos bilaterales con países como Ecuador para combatir a los narcos dentro del territorio Foto: X/@MARFORSOUTH

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en escenarios de violencia cuando, en 2021, estallaron masacres carcelarias que, desde entonces, han dejado alrededor de 500 reclusos fallecidos.

Tras convertirse en centros de operación de las mafias del narcotráfico, Noboa desplegó a decenas de militares en las prisiones para mantener el control, luego de declarar un conflicto armado interno en el país.

La presencia de militares en los centros penitenciarios también ha dado lugar a denuncias por presuntos abusos de la fuerza contra los reclusos por parte de organismos de derechos humanos.

*Con información de AFP.