Aumenta la crisis en Cuba: 70% de los hoteles cierran tras presiones de Estados Unidos

Más del 70 % de los hoteles de Cuba están cerrados debido a las presiones de Estados Unidos, provocando la “paralización casi total” de ese sector clave para la economía del país, informó el miércoles el primer ministro, Manuel Marrero.

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“Las afectaciones derivadas de la falta de combustible y las sanciones aplicadas, han generado una paralización casi total de los servicios turísticos”, dijo Marrero ante el Parlamento.

El primer ministro precisó que actualmente están cerradas el 73% de las instalaciones hoteleras.

Primer ministro Manuel Marrero Cruz. Foto: X/@embaCubaEspana

“A partir de las presiones realizadas, se han retirado 7 cadenas hoteleras que gestionaban el 46% de las habitaciones del país”, señaló.

La salida de esos grupos hoteleros internacionales dejó a “unos 25.000 trabajadores en situación de vulnerabilidad”, agregó Marrero, en el primer resumen que hace el gobierno cubano sobre el impacto de las sanciones de Washington en ese sector.

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El turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y, hasta enero, empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,4 millones de habitantes.

Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que causó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones de la isla.

La Habana, Cuba Foto: Anadolu via Getty Images

Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano GAESA, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses.

Sin embargo, algunas como las españolas Meliá e Iberostar, mantuvieron establecimientos gestionados junto al Ministerio de Turismo.

Washington comunicó en julio nuevas sanciones contra ese ministerio, extendiendo la presión a operaciones que hasta el momento habían quedado al margen.

Tras el anuncio oficial en febrero sobre la escasez de combustible para la aviación, generada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, aerolíneas canadienses, rusas y europeas también anunciaron la suspensión de sus vuelos a la isla.

El Meliá Cohiba es un hotel de lujo de gran altura y categoría de 5 estrellas, situado en el barrio del Vedado. Foto: LightRocket via Getty Images

Entre enero y junio, el turismo se desplomó un 58% en comparación con igual periodo de 2025, según datos oficiales.

Con información de AFP*