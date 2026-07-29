La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este miércoles 29 de julio la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.

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Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro-Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno.

En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.

Fiscalía de Bolivia ordena la captura del expresidente Evo Morales por terrorismo y otros delitos. pic.twitter.com/HcICVYD3jw — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 29, 2026

La demanda del Comité Cívico Pro-Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano El Deber.

Según un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo, el “coste” humano de esos bloqueos fue de 22 muertos y 88 heridos; matizó que “se han manejado muchas cifras”, recordando que es la Fiscalía la que debe brindar esta información e iniciar los procesos penales “que correspondan”.

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El pasado 28 de junio, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “ya le va a llegar la cárcel” al expresidente Evo Morales, sobre el que pesa una orden de detención por trata de personas.

Paz participó en un acto de entrega de un proyecto de agua en el sur de Cochabamba, en el que criticó los recientes bloqueos de organizaciones sociales que pedían su dimisión, a lo que los asistentes corearon: “Cárcel para Evo”. Paz respondió con: “Ya le va a llegar la cárcel”.

De hecho, Paz apuntó que, en caso de ser vecino de Evo Morales, no se sentiría seguro con su familia.

“Si yo tengo una hija menor en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro”, dijo Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, sobre Evo Morales. Foto: AP

“Si hay un vecino, quiero que me entiendan de esta manera, pero también les hablo a las familias que conviven cerca de ese liderazgo (de Evo Morales). Si yo tengo una hija menor en mi casa y él (Evo) fuera mi vecino, yo no estaría seguro, porque eso es lo que no queremos”, dijo.