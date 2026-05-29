Presidente de Bolivia envía alerta y asegura que su país “está al límite” por masivas manifestaciones en su contra

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió nuevamente que la crisis “está llegando al límite”, en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

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“El país necesita orden y esto está llegando al límite (...). El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, dijo el mandatario de centroderecha, en un acto en La Paz en el que instaló un foro de discusión de políticas sociales y económicas.

El martes por la noche, el Congreso eliminó una norma que ponía límites al presidente para decretar estados de excepción, lo cual le permite recurrir a militares para contener las protestas y la restricción de libertades de reunión y movimiento. “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, advirtió, en alusión a los estados de excepción.

Manifestantes y policías antimotines protagonizaron violentos enfrentamientos en las calles de La Paz durante las protestas contra Rodrigo Paz. Foto: AFP

Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.

Esa marcha se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público. Por la noche, unos 200 maestros también se manifestaron en La Paz.

La Paz, sede del Gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor. Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras.

Un manifestante prende fuego a una figura de madera de tamaño natural que representa a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Foto: AFP

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 14 %.

En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, una medida casi simbólica, pues su ingreso mensual es equivalente a 3.448 dólares. El anuncio no tuvo ningún efecto en las manifestaciones.

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Este miércoles, el vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, también llamó a dialogar a dirigentes de las protestas. Solo acudieron representantes de la Iglesia, del Gobierno, parlamentarios y la Defensoría del Pueblo.

*Con información de AFP.