La líder opositora venezolana María Corina Machado manifestó este jueves desde Panamá su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas.

En un comunicado firmado al término de un encuentro con partidos políticos venezolanos de oposición, Machado pidió el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela”. El documento precisa que “el propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana”.

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Machado señaló que cualquier acuerdo debe incluir garantías para todos los actores políticos venezolanos, incluyendo los del chavismo, y subrayó que la negociación no implica impunidad sino justicia transicional. “No estamos hablando de borrón y cuenta nueva. Estamos hablando de un proceso serio, con garantías para todos”, afirmó.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que según denuncia Maduro ganó mediante fraude. González ha reaparecido públicamente en las últimas semanas con un mensaje contundente: “Estoy de vuelta, que no haya dudas”.

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El llamado de Machado llega en un momento en que el gobierno de Rodríguez ha descartado en repetidas ocasiones que las elecciones sean una prioridad inmediata. Diosdado Cabello, ministro del Interior y secretario general del PSUV, repitió ya conocida postura: “Las elecciones vendrán cuando vengan”.

El gobierno venezolano considera además a Machado una “prófuga de la justicia” y la acusa de haber solicitado la intervención militar estadounidense que capturó a Maduro.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Machado se encuentra en el exilio desde diciembre pasado, cuando protagonizó una salida del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Desde entonces ha mantenido una intensa agenda diplomática, reuniéndose con líderes políticos de varios países y especialmente con funcionarios del gobierno de Donald Trump. Ha anunciado en distintas ocasiones que regresará pronto a Venezuela, pero no ha confirmado fechas.

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El exembajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, declaró esta semana que Machado “debería regresar a Venezuela lo antes posible”.

Una encuesta de Meganálisis realizada entre el 13 y el 20 de abril ubica a Machado con el 71,25% de intención de voto en un escenario electoral abierto, cifra que asciende al 84,36% en una polarización directa frente a Rodríguez. El 83,65% de los venezolanos encuestados califica como estratégico y urgente su regreso al país.

Con información de AFP.