Delcy Rodríguez volvió a pedir la eliminación de sanciones económicas contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles, 27 de mayo, a Estados Unidos, Europa y los demás países que mantienen sanciones contra su gobierno a acelerar el levantamiento definitivo de esas medidas, en un acto celebrado en el estado Anzoátegui en el marco de la segunda etapa de la Peregrinación Nacional contra las Sanciones.

“No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada, no le tengan miedo a una Venezuela sin sanción, porque el pueblo venezolano, en su historia, lo que ha demostrado es amistad con otros pueblos, es cooperación con otros pueblos, es apoyo cuando otros pueblos lo han necesitado”, afirmó la mandataria en un acto público transmitido por los canales oficiales.

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Rodríguez insistió en que su gobierno no descansa en la agenda diplomática y reiteró su exigencia de poner fin “definitivamente” al “bloqueo económico”. “Nuestra peregrinación busca sumar esfuerzos, que cada venezolano y cada venezolana se una en un solo canto, en una sola oración: caminar juntos para exigir el cese de las sanciones”, dijo.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una marcha en Caracas el 30 de abril de 2026 Foto: AFP

Desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, Washington ha flexibilizado las restricciones sobre el sector de hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público venezolano mediante licencias específicas.

Esas medidas han permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas como Chevron, negociaciones en curso con ExxonMobil y el restablecimiento de relaciones con el Fondo Monetario Internacional tras años de aislamiento. Sin embargo, las sanciones estructurales permanecen vigentes.

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La exigencia de Rodríguez choca con la posición del Parlamento Europeo, que el 30 de abril urgió al Consejo de la Unión Europea a no levantar ninguna de las sanciones impuestas a responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte “medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia”.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Foto: @presidencialve1

Esa condición, que incluye la convocatoria a elecciones libres y verificables, es precisamente lo que el gobierno de Rodríguez ha descartado como prioridad inmediata en repetidas ocasiones. Ya sea por ella o por dirigentes cercanos a su mandato, como Diosdado Cabello, que varias veces ha mostrado su rechazo tajante.

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El pasado 19 de mayo, Delcy Rodríguez se dirigió directamente al presidente Donald Trump para anunciar que no descansará hasta que Venezuela esté libre de sanciones. La primera etapa se celebró entre el 19 y el 30 de abril en varias ciudades del país, con la participación de Cabello y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.