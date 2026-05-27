Tiene casi 7 festivos por mes: este es el país que tiene más feriados en 2026

En la mayoría de países, los días festivos se determinan a partir de distintas circunstancias, como fechas históricas y patrióticas, celebraciones religiosas o jornadas cívicas decretadas por los gobiernos.

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En gran parte de Latinoamérica, muchos de los feriados están ligados a tradiciones religiosas, como ocurre con la Semana Santa y celebraciones como el Jueves y Viernes Santo.

De igual manera, en numerosos países las fechas de independencia suelen ser festivos fijos cada año. En el caso de Colombia, por ejemplo, el 20 de julio conmemora la independencia nacional, mientras que el 7 de agosto recuerda la Batalla de Boyacá, dos de las fechas patrias más importantes del país.

En Colombia incluso existe una ley que permite trasladar varios festivos al lunes más cercano para fomentar los llamados “puentes festivos”. Gracias a esto, el país acumula una alta cantidad de días feriados al año. De hecho, Colombia y Argentina se encuentran entre los países de la región con más festivos, con cerca de 18 y 19 días respectivamente.

En Colombia, varios festivos se trasladan al lunes más cercano para crear los conocidos “puentes festivos”. Foto: Getty Images

Sin embargo, hay naciones que superan ampliamente esa cifra. La mayoría de los países con más días festivos en el mundo se encuentran en Asia.

India ostenta el título del país con más festivos oficiales, ya que puede registrar entre 30 y 40 días feriados al año, dependiendo de cada estado.

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Esto ocurre porque cada región del país cuenta con celebraciones propias adicionales a los festivos nacionales, debido a la enorme diversidad religiosa y cultural de India. En algunos casos excepcionales, un solo mes puede concentrar cinco o seis días festivos.

Entre las festividades más importantes del país se encuentran Holi, conocida como la fiesta de los colores; Eid al-Fitr, celebrada por la comunidad musulmana; y Pongal, una tradicional festividad de cosecha que tiene gran relevancia en el sur de India. Dependiendo de la región, estas celebraciones pueden convertirse en varios días no laborables.

Holi, conocida como la fiesta de los colores, es una de las celebraciones más emblemáticas y multitudinarias de India. Foto: Getty Images

Además, existen celebraciones nacionales que se conmemoran en todo el territorio, como el Día de la Independencia, el 15 de agosto, y el Día de la República, el 26 de enero.

El resto de países que ostentan un lugar entre los que más feriados tienen son:

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Birmania — aproximadamente 30 festivos nacionales al año. Bangladesh — cerca de 29 festivos. Sri Lanka — alrededor de 25 festivos. Camboya — cerca de 21 a 28 festivos, según el año. Nepal — aproximadamente 35 festivos. Tailandia — alrededor de 22 festivos. Colombia — 18 festivos nacionales. Filipinas — cerca de 18 a 20 festivos. Japón — 16 festivos nacionales. Argentina — alrededor de 19 festivos nacionales.