¿Por qué se celebra el Memorial Day hoy, 25 de mayo? Origen y significado del Día de los Caídos en Estados Unidos

Este 25 de mayo, Estados Unidos conmemora una de las fechas más significativas de su calendario nacional, solo superada en simbolismo por celebraciones como el Día de la Independencia, el 4 de julio.

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Se trata del Memorial Day, conocido en español como el Día de los Caídos, una jornada dedicada a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras prestaban servicio en combate.

Más allá de su significado patriótico y militar, esta fecha también tiene un fuerte componente cultural y social dentro del país. Para millones de ciudadanos, este festivo representa el comienzo no oficial del verano, al coincidir con el primer fin de semana largo de la temporada.

La conmemoración está enfocada exclusivamente en recordar a quienes perdieron la vida mientras servían en las fuerzas armadas, razón por la que suele diferenciarse del Día de los Veteranos, celebrado cada 11 de noviembre y dedicado a reconocer a todas las personas que han servido en el ejército, sin importar si participaron en combate o continúan con vida.

El Memorial Day se ha convertido en una de las fechas más simbólicas y tradicionales de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El origen de esta tradición sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Una de las versiones más citadas se remonta a 1865, cuando miles de afroamericanos participaron en una procesión hacia tumbas sin nombre en un antiguo campo de prisioneros confederado en Charleston para rendir homenaje a los muertos de la Guerra Civil.

Otra teoría ubica el nacimiento de la tradición en 1868, poco después del asesinato de Abraham Lincoln, cuando organizaciones de veteranos impulsaron actos para decorar sepulturas de militares caídos, motivo por el cual inicialmente la jornada fue llamada “Decoration Day”.

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Aunque no existe un consenso absoluto sobre el origen exacto del Memorial Day, la festividad fue ganando relevancia con el paso de los años.

En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson reconoció oficialmente a Waterloo como el lugar de nacimiento de la celebración. Posterior a esto, la Resolución Concurrente 587 del Congreso estadounidense ratificó ese reconocimiento, señalando que la tradición había comenzado un siglo antes en esa localidad de Nueva York.

Flores y banderas cubren las tumbas de militares en distintos cementerios de Estados Unidos. Foto: Getty Images/Connect Images

No fue sino hasta finales del siglo XIX que comenzó a observarse ampliamente en el país, impulsada en parte por miembros del gobierno vinculados al Gran Ejército de la República, una organización integrada por veteranos de la Unión tras la Guerra Civil.

Con el tiempo, y debido a que asistir a estas ceremonias implicaba para muchos trabajadores perder una jornada laboral, el Congreso de Estados Unidos estableció oficialmente el Memorial Day como festivo federal y fijó inicialmente su celebración el 30 de mayo.

Décadas después, en 1971, la legislación cambió y se determinó que la conmemoración se realizaría el último lunes de mayo, con el objetivo de facilitar fines de semana largos. Por esa razón, la fecha varía cada año y en 2026 la jornada se recuerda el 25 de mayo.