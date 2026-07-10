“Observamos con profunda preocupación las declaraciones que ponen en duda la integridad del proceso electoral en Colombia”: países miembros del Escudo de las Américas

Por medio de su cuenta personal en X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió una declaración conjunta de los países que hacen parte del Escudo de las Américas, iniciativa que lidera el presidente de ese país, Donald Trump.

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El documento está enfocado en la situación que está viviendo el mandatario electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de quien el Gobierno saliente no ha reconocido su victoria en las urnas.

El documento está enfocado en la situación que está viviendo el mandatario electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto del 25 de junio de 2026, en Bogotá. Foto: NurPhoto via Getty Images

Dice la declaración:

“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente fundamentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al normal desarrollo de la transición institucional.

“En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de la ciudadanía —libremente expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de derecho.

“Rechazamos toda acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.

“Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”.

La alerta de Abelardo De La Espriella

Ya hace varios días, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, señaló en una declaración a través de sus redes sociales al mandatario saliente, Gustavo Petro, de estar detrás de una estrategia de golpe de Estado con el excandidato Iván Cepeda, al no reconocer su triunfo del pasado 21 de junio:

“En el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo, y basado en peroratas y fantasías ha dicho que no reconoce mi triunfo y por el contrario se lo otorga de manera olímpica a Cepeda".

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También puntualizó: “Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llama engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”.