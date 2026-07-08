El presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó advertencia a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “No saben con quién se metieron”

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, reforzó un mensaje que direccionó al mandatario saliente Gustavo Petro y al excandidato y senador Iván Cepeda.

Gustavo Petro retó a Abelardo De La Espriella: dijo que se asustó y que aún está esperando las pruebas de las irregularidades contra su Gobierno

En la publicación, De La Espriella lanzó una advertencia a Petro e Iván Cepeda, quienes, según aseguró en una declaración que hizo el martes de esta semana, tienen el plan de realizar un “golpe de Estado”.

“Petro y Cepeda no saben con quién se metieron. Por defender la voluntad popular, el orden, la constitucionalidad y la Constitución, seré implacable y contundente”, indicó el Tigre.

Haciendo referencia a la declaración que dio en sus redes sociales, el de la Patria Milagro fue contundente en señalar: “En el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo y, basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y, por el contrario, se lo otorga de manera olímpica. olímpica a Cepeda”.

Y agregó en esa intervención que generó una ola de reacciones: “Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llame a engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”.

https://www.semana.com/politica/articulo/gustavo-petro-se-desata-en-trinos-habla-de-gobierno-ilegitimo-extradicion-del-presidente-y-golpe-de-estado/202658/

Esa declaración del presidente electo trajo consigo una respuesta del excandidato Iván Cepeda y ahora líder de la oposición: “El país sabe que el ESMAD fue un cuerpo creado con el único fin de desatar toda clase de acciones violentas, especialmente contra la juventud, y que alcanzó un tenebroso récord de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de tortura y violencia sexual e intento de asesinato como la práctica de provocar intencionalmente lesiones oculares a jóvenes que ejercieran su derecho a la protesta social”.

Cabe reseñar que sigue la crisis en el empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella. Suspensión de ese trámite que ordenó el abogado luego de que Petro no reconoció el resultado en las urnas de la elección presidencial.