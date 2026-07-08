Gustavo Petro cuestionó primer anuncio de la ministra de Educación designada, Viviane Morales: “Ojo, jóvenes de Colombia”

No paran las críticas del presidente de la República saliente, Gustavo Petro, a los ministros que ha venido designando el mandatario electo, Abelardo De La Espriella. Fue el caso puntual de la ministra de Educación Viviane Morales.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, Petro cuestionó lo que sería un primer anuncio de Morales para la cartera de Educación. El cual gira en torno a determinar los mecanismos para financiar las universidades públicas.

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“Este anuncio significa algo grave. La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley hoy, garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia; es un gasto que es la verdadera y más grande inversión de Colombia. Generalizar el conocimiento a nivel superior de manera gratuita y creciente para la juventud es la mayor inversión que un país puede hacer para progresar”, afirmó Petro.

Y agregó: “Con la nueva ley que aprobamos en el Congreso, aumentamos ya para el nuevo semestre que recibirá la ministra 450.000 cupos adicionales a los que existían en el gobierno Duque. Es casi medio millón de jóvenes que, si no hubiera esa ley, no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio”.

“Así abrimos facultades de medicina gratuita para estudiantes en La Guajira y en muchas partes donde los niños mueren por desnutrición y falta de atención médica. El anuncio no significa más que van a suspender, para recortar gastos, el derecho a la educación en plena expansión en Colombia. Va la ministra a apagar la luz del conocimiento en el pueblo para volver a la educación de élite y pagar por el Estado la universidad privada”, recalcó el presidente saliente.

También aseguró: “Ojo, jóvenes de Colombia, hombres y mujeres, nos anuncian acabar con el crecimiento del intelecto de la sociedad a través de volver a cerrar las puertas de la universidad pública y gratuita a los jóvenes de Colombia, a la que deben tener derecho todas y todos, independientemente de su condición económica. Quieren apagar la luz del conocimiento”.

“Hay que alistar todas las organizaciones dentro de las universidades y dentro de los barrios de los jóvenes que aún no pueden estudiar en la universidad. Para eso reviven el ESMAD para impedir el derecho de toda la juventud a la educación superior. Padres abelardistas, van a cerrarle la puerta de la universidad pública y gratuita y de calidad a sus hijos”, recalcó Petro.

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Finalizó: “Las reformas sociales de mi gobierno fueron para el pueblo y deben defenderse. Es el derecho del pueblo a la inteligencia y el saber de todos y de todas. Es la linterna de Diógenes la que quieren apagar”.