Viviane Morales será la ministra de Educación del Gobierno de Abelardo De La Espriella

SEMANA confirmó que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, nombrará a la exfiscal Viviane Morales como ministra de Educación. El anuncio se hará oficial en las próximas horas.

Morales es abogada de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de París (Francia). Además, ha sido profesora en diferentes instituciones de educación superior.

La exfiscal se desempeñó como congresista en varios períodos y asumió la jefatura de la Fiscalía General de la Nación en 2011. Renunció al cargo un año después, luego de que el Consejo de Estado invalidara su elección.

Abelardo De La Espriella avanza en la conformación de su gabinete

En 2018 intentó llegar a la Casa de Nariño, pero se retiró de la contienda para adherirse a otros sectores. Entre 2018 y 2021, fue la embajadora de Colombia ante Francia.

Morales tuvo protagonismo en la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, junto a su excompañero sentimental, Carlos Alonso Lucio. Ambos hacen parte del equipo de empalme.

Además de Morales, el mandatario electo ya destapó dos cartas de su gabinete: Rodrigo Lara, ministro del Interior, y Miguel Gómez, ministro de Hacienda.

Abelardo De La Espriella está armando el equipo de trabajo con el que asumirá el Gobierno el próximo 7 de agosto. Foto: SEMANA

En las próximas horas se darán a conocer nuevos nombres. Posiblemente, se presentaría al abogado Iván Cancino como ministro de Justicia.

De La Espriella sigue considerando más personajes. Así lo informó su campaña en un comunicado difundido este 1.° de julio.

“El presidente electo sostuvo durante la jornada reuniones de trabajo para avanzar en la conformación del gabinete que acompañará el inicio de la Patria Milagro. El objetivo del Gobierno entrante es integrar un equipo serio, técnico, patriota y preparado para asumir, desde el primer día, la responsabilidad de recuperar el orden, la confianza institucional, la seguridad, la economía y la eficiencia del Estado”, se registró en el documento.

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Mientras se siguen destapando más nombres, la administración entrante gestiona el empalme con el Gobierno saliente. Se espera que el 3 de julio se materialice la primera reunión de los equipos. Este 2 de julio, en la Casa de Nariño, ya se sentaron José Manuel Restrepo y Germán Ávila.