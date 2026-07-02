Comienza el empalme: así será el encuentro entre los delegados de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella

A las 10:00 de la mañana de este jueves, 2 de julio, comenzará en la Casa de Nariño el proceso de empalme entre el gobierno saliente (Petro) y la administración entrante (De La Espriella) en medio de fuertes tensiones por indicios de supuesta corrupción en diferentes entidades y alertas por aparente contratación indebida.

El vocero de Gustavo Petro en la mesa será el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien anticipó que en la cita se instalará formalmente el proceso, se definirán los canales de comunicación, se acordará la metodología de trabajo y se establecerá un cronograma que orientará las tareas de ambos equipos.

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El funcionario declaró en un comunicado público: “Dicho proceso se desarrollará dentro del marco previsto por la Constitución y la ley, preservando las competencias que corresponden al Gobierno nacional en ejercicio hasta la culminación del actual período presidencial”.

El representante de Abelardo De La Espriella, el mandatario electo, será el vicepresidente José Manuel Restrepo, que llevará a la cita una metodología para que sea aprobada por la Casa de Nariño. Él asistirá con su jefe de gabinete, según relataron fuentes a SEMANA.

El planteamiento de Restrepo es que cada ministerio, departamentos administrativos y demás entidades del orden nacional designen a dos personas para actuar como enlaces para facilitar la coordinación técnica, documental, operativa y de agendas durante el proceso de empalme.

Abelardo De La Espriella ha manifestado públicamente que se le hará una auditoría forense a la gestión que hizo Gustavo Petro en los últimos cuatro años. Esa versión ha generado molestia en el mismo Gobierno nacional, pues creen que el empalme no tiene ese alcance.

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Así lo narró el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, por medio de una publicación en su cuenta de X: “El empalme es para eso, para ver que sigue y qué no. Un empalme no es una auditoria forense. El comité de empalme son particulares que no ejercen funciones públicas”.

Ahora bien, al término de la cita, se esperan declaraciones por parte de los delegados de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella, que le comunicarán al país cómo se manejará la transición entre los gobiernos.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: AFP / SEMANA

Lo cierto es que De La Espriella pidió máxima atención a sus delegados en todos los frentes que diseñó el equipo de trabajo y reiteró que están en la mesa porque vieron sus capacidades, no porque fueran cuotas de organizaciones políticas: “A ustedes no los han recomendado los políticos, a ustedes no los han mandado aquí los partidos tradicionales. Ustedes están aquí por sus capacidades. Están aquí porque queremos hacer de este empalme lo mejor que se haya hecho. Muchos llegarán al gobierno, otros no. Aquí vinimos a cambiar de paradigma. Esto es un cambio de orden”.