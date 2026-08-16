Tras regaño de Abelardo De La Espriella, desempolvan mensajes de Alexandra Falla a Gustavo Petro: “Buena decisión presidente”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, llamó la atención a una de sus ministras, la de las TIC, Alexandra Falla: “Ministra @AlexandraFalla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”.

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“Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”.

Luego, su funcionaria respondió que procedería “de inmediato” con la orden impartida por el mandatario colombiano.

Y este domingo, un documento conocido señala que fue aceptada la renuncia de Magda Yolima Amaya Arévalo al cargo de secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Amaya había trabajado en el gobierno Petro.

Según el documento, Amaya habría presentado su renuncia el pasado 15 de agosto ante la Subdirección para la Gestión del Talento Humano. La funcionaria llevaba apenas unos días en el puesto. El mismo documento señala que había sido nombrada mediante la Resolución 1194 del 12 de agosto de 2026 y que tomó posesión ese mismo día.

Sin embargo, la decisión no fue suficiente para aplacar las redes. Ahora ponen contra las cuerdas a la ministra de las TIC, ya que le desempolvaron varios mensajes en respuesta a publicaciones del ahora expresidente Gustavo Petro.

En uno de los mensajes, Falla expresó: “Que buena decisión Presidente! Quienes hacemos parte del sector cultural celebramos este nombramiento!”.

Reaccionaba a esta publicación de Petro: “El ministro encargado de cultura asumirá como viceministro en propiedad el programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia. El nuevo ministro de cultura será Juan David Correa, literato y editor de la Universidad de Los Andes”.

En otro trino, se conoce que estuvo en Cuba: “Arranca @TVMORFOSIS en Cuba! @ATEIberoamerica @patfilmcolombia”.