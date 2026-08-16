El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que sostuvo una conversación con el reconocido empresario Jaime Gilinski y su esposa Raquel Kardonski, quienes anunciaron una donación de 150.000 millones de pesos para ayudar a los damnificados del terremoto en Cali.

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“Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar 150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos. ¡Firme por la Patria!“, sostuvo De La Espriella en un mensaje en X.

Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.



Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 16, 2026

Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de 7.4 de magnitud, ocurrido el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, y que tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, en el Chocó.

Según el balance más reciente de las autoridades, divulgado este domingo 16 de marzo, el terremoto deja 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Según las cifras oficiales, 120.238 familias y al menos 185.016 personas han resultado afectadas en 450 municipios de 15 departamentos que resultaron afectados por el terremoto.

Asimismo, hasta el momento, según el reporte, se contabilizan 127.557 viviendas averiadas y 26.945 completamente destruidas, además de 66 edificios colapsados.

Así lucía la floristería Compraflores antes del sismo del 10 de agosto. El establecimiento funcionaba en el primer piso del edificio ubicado en la calle 9 #38-06, en el sur de Cali, donde Jhonatan Stiven Ulchur había construido su negocio. Foto: Especial para El País

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Los daños también alcanzan infraestructura indispensable para las comunidades. El reporte señala 285 centros de salud y 2.838 centros educativos afectados, además de 3.782 centros comunitarios con algún tipo de daño.

Los colegios de Quibdó sufrieron graves daños a su infraestructura. Foto: CAMILO GALVIS

A esto se suman 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares y 12 puentes peatonales afectados. Cinco aeropuertos también aparecen dentro del balance de infraestructura golpeada por el terremoto.

Así quedó uno de los centros médicos de Pereira tras el terremoto. Lo mismo ocurrió en el HUV y la Clínica Santa Sofía en Buenaventura. Foto: Anadolu via Getty Images

El terremoto afectó seriamente sectores del sur de Cali. Por ejemplo, en barrios como Capri varios edificios quedaron destruidos y otros al borde del colapso.

En la ciudad de Cali, después del derrumbe de los edificios, equipos de rescate y voluntarios buscaron por varias horas a sobrevivientes entre los escombros. Foto: AFP

Un equipo periodístico de SEMANA ha recorrido a diario las calles de la ciudad.

Armando Carrillo todavía busca palabras para narrar lo que ocurrió en el edificio Cantabria, en el barrio Nueva Tequendama. Aquella mañana estaba en su apartamento con su esposa. Tenían un balcón y, cuando sonó la alarma de sismo, apenas contaron con unos segundos para decidir qué hacer: bajar por las escaleras o buscar un punto de protección dentro de la vivienda.

“Eso es terrible. Es un rugido impresionante, una cosa que usted siente que nunca iba a acabar”, recuerda Armando.

En otro lugar de la ciudad, el 30 % del Hospital Universitario del Valle, uno de los centros asistenciales más importantes de la ciudad, por ejemplo, se vio afectado por el terremoto.

Así fue el colapso del Hospital Universitario del Valle. Foto: SEMANA

En otro barrio, el Capri, Diego Morales vivió otra versión de la misma tragedia. Es arquitecto y conoce como pocos lo que significa observar una estructura desde sus grietas. Esta vez, sin embargo, no estaba mirando los daños de una obra ajena. Estaba viendo su propia casa convertirse en un lugar inhabitable.

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Diego se hallaba en el edificio Amalfi cuando comenzó el terremoto. Su primera reacción fue proteger a su mamá. Después observó cómo los muros empezaron a agrietarse y diferentes elementos de la vivienda comenzaron a caer.

Edifico Amalfi, en el barrio Capri, sur de Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

“Todo empezó de una manera muy lenta, fue escalando. Yo soy arquitecto, entonces, lo primero que hice fue resguardar a mi mamá en una zona segura de la construcción”, cuenta.

Terremoto en Colombia, temblor en Cali, edificio Amalfi Foto: El País

Tras el terremoto, el país se ha volcado en una campaña masiva de solidaridad con las víctimas. El presidente De La Espriella ha anunciado un plan para reconstruir las zonas más afectadas por el peor terremoto del siglo XXI en Colombia.