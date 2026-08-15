Ministra de las TIC le responde al presidente Abelardo De La Espriella: “De inmediato”

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, le respondió este sábado al presidente Abelardo De La Espriella, tras el llamado que le hizo en medio del proceso de contratación de funcionarios para la entidad.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hizo un llamado a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, en medio del proceso de contratación de funcionarios para la entidad.

“Por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, le dijo De La Espriella.

Este llamado del mandatario se da en medio de las versiones que circulan sobre posibles vínculos de algunos aspirantes con el anterior gobierno de Gustavo Petro, quienes quieren quedarse en la nueva administración.

Si “encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad”, le dijo, tras recodarle que “los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”.

La respuesta de la funcionaria no se hizo esperar y, a través de la misma red social, le contestó al mandatario. “Señor Presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos! Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad”.