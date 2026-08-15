El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, celebró públicamente el triunfo obtenido por la delegación escolar colombiana en el certamen internacional RoboRAVE World Championship 2026 en Osaka, Japón. A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario destacó el logro tecnológico y educativo de los menores, y reconoció las gestiones institucionales y privadas que permitieron financiar su participación.

“Dios me tiene para grandes cosas”: Ana María, única sobreviviente de las trillizas de Cali, habló antes de ingresar a cirugía

José Manuel Restrepo calificó a los estudiantes como “campeones del mundo” e hizo un reconocimiento directo a la gestión que facilitó el desplazamiento de la delegación hacia territorio asiático.

“¡Campeones del mundo! Presidente @ABDELAESPRIELLA, qué alegría ver el resultado de haber creído en nuestros niños y haber gestionado el apoyo que necesitaban para representar a Colombia en Japón. Hoy regresan como campeones mundiales de robótica y con otros dos podios para el país”, expresó el vicepresidente.

¡Campeones del mundo! 🇨🇴🤖



Presidente @ABDELAESPRIELLA, qué alegría ver el resultado de haber creído en nuestros niños y haber gestionado el apoyo que necesitaban para representar a Colombia en Japón.



Hoy regresan como campeones mundiales de robótica y con otros dos podios para… pic.twitter.com/JZEE6j3oiE — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 15, 2026

En el mismo pronunciamiento, Restrepo enmarcó esta victoria escolar en el principio de oportunidad y el respaldo al mérito estudiantil:

“Esto es la #PatriaMilagro: abrirles oportunidades a nuestros jóvenes con mérito, respaldar su talento y ayudarlos a llegar tan lejos como sus capacidades se lo permitan. ¡Felicitaciones a estos jóvenes colombianos que hoy llenan de orgullo a todo un país!”.

La cita internacional RoboRAVE 2026 reunió en la ciudad de Osaka a delegaciones escolares de diversos países entre el 10 y el 12 de agosto.

El primer lugar en la categoría a-MAZE-ing fue alcanzado por el equipo Biffi La Salle Colombia 1, de Barranquilla, integrado por los estudiantes Alejandro Yoliany Mantilla y Alejandro Martínez Fonseca.

Jóvenes colombianos viajaron a Japón y regresaron con un título mundial de robótica. Foto: AFP / @robokidsneiva

La prueba consistió en diseñar y programar un robot de forma totalmente autónoma, capaz de resolver un laberinto en el menor tiempo posible sin asistencia externa ni control remoto. A este triunfo se sumó la participación de un segundo equipo de la misma institución educativa, conformado por Juan David Barrera y Emilio Sarmiento, el cual se posicionó en el octavo lugar general.

El pronunciamiento de Restrepo hace referencia directa a la solicitud de apoyo realizada semanas atrás por las familias, entrenadores y directivos de los competidores.

Un grupo de 15 estudiantes provenientes de ciudades como Barranquilla, Neiva, Santa Marta y Envigado hizo un llamado público con el fin de reunir los recursos necesarios para cubrir tiquetes aéreos y hospedaje.

A partir de dicha solicitud, se gestionó un esquema de respaldo financiero con la participación de aliados privados. En el comunicado emitido por la organización RoboKids y la Selección Colombiana de Robótica Educativa, se extendió un agradecimiento formal al presidente Abelardo De La Espriella y a las marcas patrocinadoras Onco Life, OGA Travelkit y RoboKids por hacer posible el viaje del equipo a Japón.

“Hay que mirar dónde pasar la noche”: Periodista de ‘Noticias Caracol’ se quiebra al reportar que su familia quedó afectada por el terremoto

Tras el regreso de los menores a Colombia se prevé la realización de una reunión oficial con el presidente Abelardo De La Espriella. En dicho encuentro, los estudiantes presentarán el balance de su desempeño en las distintas categorías de la competencia.

La Selección Colombiana de Robótica resaltó que estos resultados afianzan el posicionamiento competitivo del país en certámenes internacionales de educación STEM, e insistió en la conveniencia de articular esfuerzos permanentes entre los sectores público y privado para incentivar el talento tecnológico desde la etapa escolar.