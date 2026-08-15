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Ministro de Defensa desmiente video publicado por Gustavo Petro: “Verifique. Así evita desinformar”

El General (r) Jorge Mora publicó un mensaje desmintiendo una información suministrada por el expresidente colombiano.

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Redacción Nación
15 de agosto de 2026 a las 1:55 p. m.
General Mora y Gustavo Petro.
General Mora y Gustavo Petro. Foto: SEMANA Y GETTY

El día de ayer viernes 14 de agosto, el expresidente de Colombia Gustavo Petro publicó un mensaje a través de sus redes sociales acompañado de un video que llamó la atención de sus seguidores.

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“Mientras mi gobierno llevó una universidad pública y gratuita al Tarra, Catatumbo, el actual gobierno bombardeó a la población civil, incluidos niños y niñas”, dijo Petro en su mensaje.

“Este es un crimen de guerra que debe ser investigado por la fiscalía o en su defecto por la Corte Penal internacional”, aseveró el exmandatario.

Mensaje emitido por Gustavo Petro
Mensaje emitido por Gustavo Petro Foto: X/@petrogustavo

Sin embargo, el ministro de Defensa del actual gobierno, el general (r ) Jorge Mora, desmintió la información publicada por el expresidente y le pidió tener más cuidado con los mensajes que publica en sus redes sociales.

“Expresidente @petrogustavo verifique. Así evita desinformar. En asuntos de seguridad y defensa, los hechos y las fechas importan”, comenzó diciendo el actual ministro.

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Según el general en retiro, las imágenes corresponden a hechos ocurridos en el año 2022.

“El video que usted publica y comenta corresponde a hechos ocurridos en El Tarra en abril de 2022, pocos meses antes de su posesión como Presidente de la República. ¿No se interesó durante su mandato en ese acontecimiento entonces tan reciente?”, dijo el ministro.

“Lo cierto es que no corresponde a una operación de este Gobierno, como usted asevera. La Fuerza Pública actúa en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y su misión es proteger a los colombianos, recuperar la muy deteriorada seguridad del país y contribuir a que el desarrollo llegue a todo el territorio nacional”, concluyó.

El Tarra, en Norte de Santander, forma parte de la región del Catatumbo, una zona afectada históricamente por el conflicto armado, el narcotráfico y el contrabando.

Su ubicación estratégica y la presencia de cultivos de coca favorecen la disputa por el control territorial y las rutas ilegales.

Actualmente, entre los principales actores armados señalados en la región están el ELN y las disidencias de las antiguas Farc, especialmente el Frente 33.

El ELN enfrenta una guerra en Chocó con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Hombres armados, a quienes llaman “paracos”, detienen las lanchas a pocos minutos de Istmina, por el río San Juan.
El ELN también opera en esta zona del país Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

También existen otras estructuras criminales con presencia variable. Los enfrentamientos y amenazas han provocado desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad de la población civil.