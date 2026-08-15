Congresista Duvalier Sánchez recibe duras críticas por “estorbar” en labores de rescate tras terremoto en Colombia

En las últimas horas se han conocido videos publicados por el congresista del Partido Verde Duvalier Sánchez en los que se le puede ver con un megáfono a las afueras del Hospital Universitario del Valle.

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“Defender lo justo a veces incomoda, pero es lo correcto”, dice el video publicado por el congresista en el que se le ve lanzando críticas a las gestiones realizadas por el Gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella.

“No soporto las injusticias. El llamado colectivo de auxilio funcionó”, dijo Sánchez en el mensaje emitido en la red social X, en el que muestra un video realizando un discurso mientras se realizan las labores de rescate en uno de los puntos más afectados de la ciudad.

No soporto las injusticias. El llamado colectivo de auxilio funcionó.



Escuchar y dialogar, eso le falta a Cali. No lo sabemos hacer. La juventud de Cali es especial: no la estigmaticen, abrácenla.



Esto somos nosotros: un pueblo solidario que resiste pacíficamente.



Defender lo… pic.twitter.com/AaZ55OASgz — Duvalier Congresista 🏛️ (@DuvalierSanchez) August 15, 2026

“Pero cuando yo veo que el alcalde, la gobernadora y el presidente, a 100 pasos de los familiares y ni siquiera van en un acto de solidaridad, empatía, solidaridad y los ven ahí gritando en la oscuridad (...) Y esto no puede ser, por eso salimos a la calle”, dijo en el video el congresista.

“No nos vamos a dejar estigmatizar nunca más, no somos un pueblo de juventudes violentas, el pueblo es un pueblo que resiste pacíficamente”, dijo Sánchez asegurando que lo que querían exigir era dignidad.

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En otro video, se puede ver a un rescatista tratando de hablar con el congresista, quien se negaba a dejar el megáfono. “Espere, espere, espere, me van a escuchar, ¿quieren que hable o no?, es una cuestión humanitaria”, dijo Duvalier.

“Este es el quinto grupo que viene, vino Cruz Roja, vino Bomberos de Bogotá, brigada de rescatista de Estados Unidos, vinieron los de Israel”, dice el congresista mientras se paralizan las labores de búsqueda en la zona por la aglomeración de gente.

Lo de la extrema izquierda es increíble, Duvalier Sánchez bloqueando el ingreso de rescatistas al HUV simplemente porque son "privados". ¡Estorban por puro fanatismo ideológico, cuando todos están allí de voluntarios!



Los topos tuvieron que amenazar con irse para que este circo… pic.twitter.com/GpVLswmIqU — BCN News (@BCN_Plus) August 15, 2026

En otro momento, uno de los topos que estaba en el lugar tomó el megáfono y pidió un llamado a la calma para que pudieran seguir con las labores de búsqueda en la zona:

“Me voy a meter allá, voy a hacer una búsqueda y localización, y les voy a rescatar a sus familiares, pero necesito que por favor se calmen, qué ganan con pelear, ¿ustedes creen que no estoy sufrieron este mismo dolor de ustedes?”, dijo.

Más videos publicados por el congresista dieron cuenta de los discursos que pronunció con megáfono en mano criticando a las autoridades de no dejar pasar a los voluntarios, quienes necesitan un certificado especial para operar en el país:

“¡En el HUV debe haber respuestas! Me paro al lado del dolor de los familiares cuésteme lo que me cueste, no los pueden ignorar más. La solidaridad nos tiene que alcanzar para todos".