Alcalde Galán hizo importante anuncio sobre las donaciones en Bogotá para damnificados por el terremoto

Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en el departamento del Chocó y en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia. Mientras las autoridades avanzan en las labores de atención y recuperación, cientos de familias intentan sobreponerse a la pérdida de sus viviendas y a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Así se prepara Medellín para ayudar a las familias afectadas por el terremoto: conciertos, arte y donaciones durante este fin de semana

Ante la emergencia, las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. Desde diferentes regiones del país se han organizado campañas de ayuda y se han recolectado miles de donaciones destinadas a las comunidades más afectadas. Alimentos, ropa, medicamentos y otros elementos de primera necesidad buscan llegar a quienes, tras el desastre, se quedaron sin un lugar donde vivir o requieren apoyo para afrontar esta difícil situación.

Miles de personas se volcaron a las calles de Cali para ayudar a las familias afectadas. Foto: Jamir Mina

En medio de estas iniciativas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una nueva jornada. Se trata de un concierto de solidaridad organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se realizará este sábado 15 de agosto, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Bajo el nombre ‘Bogotá suena por Colombia’, el evento busca recaudar recursos para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto que afectó a varias regiones del país. La totalidad de los ingresos obtenidos por la venta de boletería será destinada a las comunidades afectadas.

Además del concierto, durante la jornada se habilitará un punto de acopio para que los asistentes puedan llevar donaciones en especie y contribuir con la atención de las familias que aún enfrentan las consecuencias del desastre.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá invitó a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa y acompañar la jornada con música y solidaridad. De esta manera, la capital se suma a las distintas acciones que se han puesto en marcha en el país para respaldar a quienes más lo necesitan tras el terremoto. Las entradas están disponibles a través Tuboleta.