Colombia nos necesita: las líderes del Círculo de Mujeres convierten sus capacidades en acción

Colombia sigue atendiendo la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades con mayores afectaciones, aunque la tragedia también alcanza otros municipios y territorios. En paralelo con la respuesta institucional, ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones están movilizando alimentos, recursos, conocimiento, tiempo y brindando acompañamiento para atender las necesidades de las comunidades.

A esta corriente de solidaridad se han sumado las mujeres del Círculo de Mujeres Semana Dinero, una red de empresarias y corporativas que, desde diferentes ciudades y sectores, están poniendo sus organizaciones, capacidades y redes al servicio de la emergencia.

“En momentos de dificultad, el valor de la comunidad cobra su verdadero sentido. Nos hemos unido en solidaridad con cada persona y familia afectada, acompañando a quienes han sufrido pérdidas irreparables y ratificando nuestro compromiso con quienes lo han perdido todo, uniendo capacidades, recursos y voluntades. Cada aporte cuenta y, cuando logramos articularlos, podemos generar un impacto mucho mayor”, afirma María Juliana Palacio Uribe, directora del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Las iniciativas son diversas y responden a necesidades distintas: desde profesionales que ofrecen sus conocimientos para atender a quienes requieren apoyo emocional hasta organizaciones que movilizan alimentos, donaciones, elementos básicos y recursos para las comunidades afectadas.

Ayudar desde las capacidades

Una de las necesidades que cobra especial relevancia después de una tragedia es la atención emocional. El miedo, la incertidumbre y el duelo acompañan a quienes perdieron a un familiar, buscan a una persona desaparecida o tuvieron que abandonar su vivienda.

Laura María Molina, psicóloga clínica y CEO de Balbal, impulsó Psicólogos Unidos por Cali, una iniciativa ya ha reunido a 700 psicólogos y psicólogas que se han puesto al servicio de la comunidad. El colectivo habilitó tres puntos de apoyo psicológico: El Refugio; Capri y San Fernando, en la Clínica Obyrne. “Pusimos a disposición profesionales que atiendan a quienes están viviendo miedo, angustia, incertidumbre o duelo, tanto presencial como virtualmente. Entendemos que la salud emocional también hace parte de la recuperación”, afirma Molina. Quienes requieran acompañamiento pueden solicitarlo a través del enlace https://forms.gle/W4mD76w34kg3kRuH9

En esta misma línea, Lina Morales, directora de Health Tech Colombia, anunció la activación de una central de apoyo para brindar atención gratuita y sin cita a quienes requieran orientación médica a distancia, consultas de salud infantil y soporte clínico para médicos y equipos que se encuentran en terreno. Los interesados pueden acceder a su página oficial: www.healthtechcolombia.co/sos

Desde distintos sectores y ciudades, sus organizaciones, equipos y redes están contribuyendo con alimentos, ayudas humanitarias y recursos para acompañar a las familias damnificadas y sumar esfuerzos a la respuesta en territorio. Foto: Foto. World Central Kitchen y Fundación Gastronomía Social Colombia

Alimentos y donaciones

En alianza con World Central Kitchen, la Fundación Gastronomía Social Colombia, liderada por Cristina Botero Orozco, activó una respuesta humanitaria para llevar comidas calientes, nutritivas y de calidad a las comunidades afectadas. Quienes quieran apoyar esta iniciativa pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Comida para Todos o mediante la cuenta corriente BBVA 0781009964, a nombre de la Fundación Gastronomía Social Colombia, NIT 901812191-1.

“Queremos invitar a más colombianos a sumarse. Cada aporte se convierte en un plato de alimento y solidaridad para quienes están viviendo esta emergencia”, dice Botero.

Por su parte, la Fundación Solidaridad por Colombia, presidida por María Carolina Hoyos, también puso su experiencia y sus canales al servicio de la emergencia. A través de la campaña Juntos por Colombia, la organización está movilizando recursos para apoyar a las familias afectadas y contribuir a la atención de sus necesidades humanitarias.

“Convocamos a la solidaridad para ser parte de la solución. Las donaciones nos permiten seguir atendiendo a las familias damnificadas junto con las autoridades locales y ser útiles en medio del dolor de tantos que lo perdieron todo en este terremoto”, afirma Hoyos. Quienes quieran contribuir pueden hacerlo en la cuenta de ahorros Bancolombia 167-000109-63, a nombre de la Fundación Solidaridad por Colombia, NIT 860071169-1.

Sumando acciones

En Chocó, el epicentro del terremoto, Funsebas, liderada por Karen García, también activó una convocatoria para apoyar a las comunidades afectadas. La fundación está movilizando recursos para atender necesidades de las familias y acompañar a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia. Para esta campaña habilitó la cuenta de ahorros Bancolombia 04200000241.

También se sumó Mompreneurs Colombia, dirigida por María Paula Cárdenas, en alianza con las fundaciones Sábados de Amor y Abraza un Sueño, que reciben donaciones destinadas a apoyar a las comunidades afectadas. Sábados de Amor habilitó la cuenta de ahorros Bancolombia 23100002957, NIT 901542541, mientras que Abraza un Sueño recibe aportes en la cuenta de ahorros Bancolombia 65294622688, NIT 901181093.

En Barranquilla, Paola Dávila-Pestana Porto, CEO de nu3, invita a realizar donaciones en dinero a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 08055535601, NIT 900067105, así como aportes en especie, entre ellos alimentos no perecederos, kits de aseo, colchones, ropa en buen estado, agua potable y medicamentos, que se reciben en el Outlet K50.

En Bogotá, Patricia Urrea, gerente general de Salitre Plaza, también abrió un espacio para recibir donaciones en especie en el centro comercial, en coordinación con la Cruz Roja y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el propósito de hacerlas llegar a las regiones afectadas.

Asimismo se han activado iniciativas para facilitar el traslado de personas y el envío de donaciones. Desde Yango, María Villate Gaitán, gerente de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de esa organización, anunció viajes gratuitos hacia hospitales de Cali, disponibles hasta el 14 de agosto, con destino a la Clínica Valle del Lili, Clínica Imbanaco, Hospital Universitario del Valle, Clínica de Occidente, Clínica Versalles y Fundación Clínica Infantil Club Noel. La plataforma también permite enviar donaciones de artículos de primera necesidad, a través de sus servicios de Moto y Cargo, con un descuento del 99 por ciento, hacia puntos de acopio en Bogotá, en el Banco de Alimentos, en la calle 19 A #32-50, y en Cali, en el Banco de Alimentos, la Plazoleta Jairo Varela, la carrera 44 entre calles 5 y 9, y la carrera 27 #6A-28.

La Fundación Moda y Flores, dirigida por Chechy Murillo, creó la campaña Flores que apoyan para respaldar a las familias afectadas en Chocó y Pereira. Los aportes pueden realizarse en la cuenta de ahorros Bancolombia 51144279836, a nombre de la Fundación Moda y Flores, NIT 900.857.297-3, o a través de www.modayflores.org.

BeeOne, liderada por María Victoria Polanco, también convocó a donar alimentos no perecederos, artículos de higiene, productos de primera necesidad y enseres básicos. Las donaciones se reciben en 122 Plaza Apartahotel, carrera 15A #122-27, en Bogotá, durante las 24 horas. Por su parte, Accesspark, en cabeza de su fundadora Nataly García, habilitó un punto de recolección en la carrera 22 #80-59, casa 59, en Bogotá, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., para recibir agua potable, elementos de primeros auxilios, productos de higiene personal y alimentos no perecederos.

El llamado desde el Círculo de Mujeres Semana Dinero es a seguir sumando acciones: donar, aportar alimentos y elementos solicitados por las autoridades, participar en voluntariados o poner los conocimientos profesionales al servicio de la emergencia. Médicos, psicólogos, ingenieros, trabajadores sociales y profesionales de distintas áreas pueden contribuir desde sus capacidades, siempre a través de mecanismos institucionales que permitan coordinar adecuadamente la atención.