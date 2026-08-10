Ivón Rodríguez Nieto: de oficial del Ejército Nacional a líder tecnológica

Es la primera mujer en dirigir el área de tecnología de una entidad con 75 años de historia en Colombia: Icetex. Pero para llegar allí, esta bogotana encabezó en los últimos 20 años los procesos de modernización tecnológica y seguridad de la información de MinComercio, Fiducoldex, Universidad de los Andes y la Gobernación de Cundinamarca.

“Con el tiempo he entendido que nuestro poder como mujeres STEM está en el instinto, el detalle, el cuidado y la prevención de riesgos”.

Los primeros siete años de su carrera los desarrolló en el Ejército. Hoy es una de las pocas mujeres en el mundo militar con formación logística y operativa, así como una de las primeras en comandar mujeres de armas.

Como oficial y jefa de Sistemas en la Unidad de Reclutamiento, lideró la transición de la libreta militar a un formato de alta seguridad, un proyecto que exigió manejar presupuestos ante el Departamento Nacional de Planeación.

Esas habilidades le permitieron destacar como Oficial de Seguridad en la Gobernación de Cundinamarca y jefa de tecnologías en MinComercio, donde coordinó los equipos de nueve entidades adscritas y transformó la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Apoyada por su esposo y su hija de 15 años, de su padre y su hermana, y con la resistencia adquirida tras múltiples batallas, como las dolorosas pérdidas de dos de sus hijos y de su madre, es la muestra de que detrás de mujeres exitosas hay sacrificios que se agudizan y férreas luchas para liderar el cambio.