María Piedad López Vergara: la profesora de empresarios que forma líderes con propósito

La enseñanza es una onda expansiva que empieza en el aula. Por eso usa su rol como profesora de Inalde Business School, la escuela de dirección y negocios de la Universidad de la Sabana, para gestar cambios de pensamiento. “Acompaño a los directivos a integrar el criterio humano en su proceso de toma de decisiones”, dice.

Y en ese acompañamiento, utiliza la ‘metodología del caso’, que analiza las situaciones reales de quienes lideran algunas de las empresas más influyentes del país. “Los formamos para que desarrollen un criterio que les permita tomar decisiones directivas, pero ese criterio no puede sustentarse solo en argumentos económicos: debe considerar el bienestar de la gente. La empresa privada es una de las herramientas más poderosas para construir justicia social”.

Politóloga, magíster en Dirección de Empresas y doctora en Economía de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, convirtió su interés por las empresas familiares en el eje de su investigación.

Ha publicado 18 artículos en revistas indexadas y presentado sus hallazgos en Italia, Inglaterra, Polonia, Francia, Portugal, Suiza y Estados Unidos. También acompaña a empresas familiares como consultora.

“Las empresas familiares fracasan por la incapacidad de sus miembros de llegar a acuerdos. Para hacer a las empresas sostenibles en el tiempo, cuido las prácticas empresariales tanto como la unidad familiar. Mi objetivo es transformar el país desde las aulas y construir unidad familiar desde las empresas”.