Lady Milena Rodríguez: romper límites para construir en tierra firme

Lady Milena Rodríguez es una abogada paisa que promueve el desarrollo del país desde una ciudad que la adoptó: Cartagena, gracias a ser una mujer pionera en el área de derecho de tierras.

Una firma que ha logrado dar seguridad jurídica a los dueños de tierras en Colombia

Desde allí creó su firma de abogados especializada en esta área legal, Rodríguez Medina y Asociados, un sector donde son muy pocas las mujeres liderando una firma independiente. Gracias a esto, ha podido acompañar a dueños y poseedores de tierras, en medio de un contexto de alta inseguridad jurídica, a encontrar la tranquilidad.

Esto, gracias a un sistema que han desarrollado en la empresa, en el que se han visto en la necesidad de sumergirse en documentos y archivos para rastrear el origen de esos terrenos.

El propósito de Rodríguez como líder es que su compañía pueda expandirse a más lugares en el territorio nacional para promover la inversión, el desarrollo social y la seguridad para los propietarios.