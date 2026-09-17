Empresaria de alto impacto

“Los servicios de salud deben entregar calidad, equidad y respeto”: Catalina Gutiérrez de Piñeres

Ser la segunda línea de una empresa familiar trae enormes retos. El primero, demostrar que la autoridad no se hereda, sino que se construye con criterio e innovación. El segundo: honrar el legado.

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Redacción Semana
17 de septiembre de 2026 a las 12:18 p. m.
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Desde hace 14 años, Catalina Gutiérrez de Piñeres asumió el cargo de CEO de Previsalud, la compañía que sus padres crearon hace casi 30 años en Barranquilla.

Hoy la organización está presente en 26 municipios con 66 sedes en ocho departamentos del país, respaldada por 1.290 colaboradores y cerca de un millón de usuarios de sus centros médicos, centros de atención farmacéutica y farmacias.

Inteligencia artificial en salud: decidir cuándo usarla y cuándo no

La ruta de acción de Gutiérrez de Piñeres ha sido la sostenibilidad y la innovación tecnológica, sumada a la construcción de una organización viable, humana y accesible.

Estudió Economía y Relaciones Internacionales en The George Washington University, una maestría en Finanzas y un MBA. También tiene estudios en transformación digital en salud en Harvard y Columbia Business School.