Bienestar

Natalia Amaya Salazar: una emprendedora que hace del bienestar su estrategia de negocio

Esta colombiana vive hace más de ocho años en México donde fue nombrada como una empresaria prometedora por medios de comunicación de economía y finanzas. Su agencia Avocado Wellness Marketing se conecta con las marcas que generan bienestar para sus clientes.

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Redacción Semana
1 de septiembre de 2026 a las 2:54 p. m.
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Natalia Amaya Salazar no concibe dedicar su tiempo, esfuerzo y energía a un proyecto que no esté movilizado por la pasión. “Si se quiere emprender, es necesario estar guiado por el gusto y la pasión. Solo así será posible superar los días difíciles”, comparte gracias a su experiencia como empresaria.

Los hábitos ganan donde la viralidad fracasa

En el 2018 creó una app exitosa llamada ‘InstaFit’, que le permitió ser una de las 30 promesas de 2019 de Forbes México.

Hoy es la cofundadora y CEO de Avocado Wellness Marketing, una agencia que se encarga de amplificar el valor de las marcas que piensan en el bienestar de sus clientes. Esta administradora de empresas bogotana, especializada en Marketing en Francia, comulga con las compañías que piensan en el cuidado, el respeto y el valor por los clientes más allá del intercambio comercial por un producto o servicio.