Gabriela Lizarazo: gerente, docente y mentora con propósito social

Abogada, especialista en Contratación Estatal y magíster en Responsabilidad Civil, empezó haciendo sentencias de tutela, lo que le permitió profundizar en la defensa de los derechos humanos y fortalecer su compromiso social.

Ha construido una trayectoria de más de 10 años en el sector público en entidades como el Consejo de Estado, la Cámara de Representantes, la Federación Nacional de Departamentos y la Defensoría del Pueblo. Desde el 2022 es gerente de Abastecimiento Estratégico de Positiva, rol desde el cual garantiza la adquisición de bienes y servicios para que la compañía funcione, contribuyendo a que los servicios de riesgos laborales y seguros de vida lleguen a todos los rincones de Colombia.

Su experiencia le ha permitido comprender el rol que cumplen las organizaciones en la generación de oportunidades y desarrollo. “La dupla entre empresas públicas y privadas es fundamental para lograr desarrollo y transformación, sobre todo en las regiones más alejadas del país”, afirma.

Consciente de su responsabilidad social, es docente de la especialización de Gobierno y Gestión de Entidades Territoriales en la Universidad Católica. Como mentora, ayuda a otros a fortalecer su liderazgo y a construir carrera con propósito. “La gente se obsesiona con el poder y la acumulación, pero yo descubrí que el impacto está en cómo lograr que los demás también crezcan a tu alrededor”. Disfruta viajar, leer y jugar golf, un deporte que le ha enseñado enfoque y disciplina.