María Camila Sánchez conecta la estrategia global de AstraZeneca con cuatro países de la región

Como administradora de Empresas, administradora de Negocios Internacionales y magíster en Dirección Comercial y de Mercado, esta bogotana ha construido una trayectoria de 15 años en la industria farmacéutica. Allí encontró una forma de conectar su trabajo con un propósito mayor. “Me apasiona saber que lo que hago está haciendo algo por el mundo”.

Su vínculo con el sector también tiene raíces personales: su padre es sobreviviente de cáncer. En 2020 decidió dar un giro y se vinculó a una empresa de tecnología, pero entendió que su vocación estaba en otro lugar. “Prefiero aprender de moléculas que salvan vidas”, dice.

En 2023 llegó a la farmacéutica AstraZeneca y hoy conecta la estrategia global de la compañía con las necesidades de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Defiende la cocreación como una herramienta para impulsar el desarrollo.

Para ella, empresas, gobiernos, academia y sociedad deben trabajar juntos para convertir las ideas en soluciones que respondan a las necesidades de la gente.

Entiende el liderazgo como una forma de impulsar el talento y generar entornos donde otros puedan crecer. “El desarrollo económico es el resultado de lo que hacen las personas”, afirma, convencida de que son ellas quienes convierten las ideas en acciones y hacen posible el progreso. Es apasionada, curiosa y optimista. “Uno de los motivos por los que estoy donde estoy es porque nunca imaginé no estar”.