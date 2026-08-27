Laura Martínez: “El desarrollo también consiste en impulsar a los empleados para que sean mejores personas”

Le apasiona el sector turístico porque “vende sueños, acerca gente y ofrece grandes posibilidades de comercialización”. Ingeniera industrial bumanguesa con especialización en Gerencia de Mercadeo y un MBA, es directora corporativa de Mercadeo y Ventas de GHL, un operador hotelero nacional que, con 62 años de existencia y 5.500 colaboradores, gestiona 63 hoteles en 10 países latinoamericanos de las cadenas Marriott, Hyatt, Sonesta, IHG, Radisson, su propia marca y otras independientes, a los que exporta talento colombiano.

Su carrera comenzó en Avianca, donde llegó a ocupar la Gerencia Regional de Ventas de Suramérica. También pasó por Despegar, Rappi, Procolombia y los operadores hoteleros NH y Oxo. A su juicio, el desarrollo significa impulsar a los empleados a ser “mejores personas” y embajadores del mantra ‘promovemos experiencias con gente feliz’. Para ello crearon la plataforma GHL Training School, un programa de educación y promoción interna para capacitar a sus colaboradores.

Solo en 2024, 52 por ciento de las plazas estratégicas ofrecidas en esa organización fueron ocupadas por talento formado internamente y 512 trabajadores fueron promovidos. “Mi rol central consiste en que los hoteles tengan el proceso y el método para tomar sus decisiones. Trabajamos de la mano para construirlo. Ese es un híbrido muy especial que se vive en la hospitalidad, y que tiene unos estándares que permiten decir: ‘Hago clic y esto se puede replicar, y estamos listos para la expansión’”.